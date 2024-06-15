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Döndüler Abijiim: MasterChef Yeni Sezonuna Gelen Tepkiler

Döndüler Abijiim: MasterChef Yeni Sezonuna Gelen Tepkiler

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 11:11

TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması MasterChef sonunda ekranlara geri döndü. MasterChef yeni sezonuna sosyal medyadan yorum yağdı.

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TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef sonunda sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef sonunda sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Asıl kadroya girmek isteyen iddialı şeflerin yarıştığı bölümde MasterChef ruhu dört bir yanımızı sararken, haliyle sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

Asıl kadroya girmek isteyen iddialı şeflerin yarıştığı bölümde MasterChef ruhu dört bir yanımızı sararken, haliyle sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

İşte MasterChef'in yeni sezonuna gelen tepkiler:

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