Döndüler Abijiim: MasterChef Yeni Sezonuna Gelen Tepkiler
Döndüler Abijiim: MasterChef Yeni Sezonuna Gelen Tepkiler
TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması MasterChef sonunda ekranlara geri döndü. MasterChef yeni sezonuna sosyal medyadan yorum yağdı.
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TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef sonunda sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
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Asıl kadroya girmek isteyen iddialı şeflerin yarıştığı bölümde MasterChef ruhu dört bir yanımızı sararken, haliyle sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.
İşte MasterChef'in yeni sezonuna gelen tepkiler:
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