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1. Hangisi Oldu? Dizilerin Sezon Finali Reytinglerini Sıraladık!

1. Hangisi Oldu? Dizilerin Sezon Finali Reytinglerini Sıraladık!

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 12:25

Bu sene tam 17 dizi sezon finali bölümüyle yeni sezon için hazırlıklara başladı. Peki, bu 17 dizi arasındaki reyting rekabeti nasıl sonuçlandı?

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Haziran ayının gelmesiyle beraber televizyondaki diziler reyting oranlarına göre sezon finali veya final yaptı.

Haziran ayının gelmesiyle beraber televizyondaki diziler reyting oranlarına göre sezon finali veya final yaptı.

17 dizinin sezon finali yaparak ekran arasına girmesiyle yaz sezonuna girdiğimiz şu günlerde diziler Eylül ayına kadar yeni sezon hazırlığına girerken, sezon finali bölümlerinin reyting oranlarını karşılaştırdık.

17 dizinin sezon finali yaparak ekran arasına girmesiyle yaz sezonuna girdiğimiz şu günlerde diziler Eylül ayına kadar yeni sezon hazırlığına girerken, sezon finali bölümlerinin reyting oranlarını karşılaştırdık.

Yeni sezonda da ekranlarda yer alacak olan 17 dizinin oranları merak konusu olurken, reytingleri sizler için sıraladık.

Yeni sezonda da ekranlarda yer alacak olan 17 dizinin oranları merak konusu olurken, reytingleri sizler için sıraladık.

Heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, 17 dizi arasında en çok reyting oranını elde eden dizi oldu ve 1.lik koltuğuna oturdu.

Heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, 17 dizi arasında en çok reyting oranını elde eden dizi oldu ve 1.lik koltuğuna oturdu.

İşte 17 dizinin sezon finali reyting oranları:

İşte 17 dizinin sezon finali reyting oranları:

Kızılcık Şerbeti: 8.68 (Tüm kişiler), 10.61 (AB), 10.69 (ABC1)

Kızıl Goncalar: 07.59 (Tüm kişiler), 9.11 (AB), 10.36 (ABC1)

Bahar: 7.47 ((Tüm kişiler), 8.96 (AB), 9.09 (ABC1)

Gönül Dağı: 6.76 (Tüm kişiler), 5.82 (AB), 6.79 (ABC1)

İnci Taneleri: 5.90 (Tüm kişiler), 7.39 (AB), 7.91 (ABC1)

Kuruluş Osman: 5.75 (Tüm kişiler), 4.48 (AB), 5.13 (ABC1)

Hudutsuz Sevda: 5.53 (Tüm kişiler), 2.95 (AB), 4.43 (ABC1)

Mehmed: Fetihler Sultanı: 3.94 (Tüm kişiler), 5.10 (AB), 4.97 (ABC1)

Teşkilat: 4.58 (Tüm kişiler), 4.30 (AB), 4.33 (ABC1)

Taş Kağıt Makas: 3.19 (Tüm kişiler), 3.07 (AB), 3.77 (ABC1)

Yalı Çapkını: 04.26 (Tüm kişiler), 2.49 (AB), 3.03 (ABC1)

Sandık Kokusu: 3.90 (Tüm kişiler), 3.90 (AB), 4.25 (ABC1)

Kudüs Fatihi Selahaddin: 3.97 (Tüm kişiler), 3.28 (AB), 3.51 (ABC1)

Kara Ağaç Destanı: 2.35 (Tüm kişiler), 2.29 (AB), 2.26 (ABC1)

Yabani: 2.85 (Tüm kişiler), 1.80 (AB), 2.84 (ABC1)

Kirli Sepeti: 4.34 (Tüm kişiler), 1.82 (AB), 3.40 (ABC1)

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