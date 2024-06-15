1. Hangisi Oldu? Dizilerin Sezon Finali Reytinglerini Sıraladık!
1. Hangisi Oldu? Dizilerin Sezon Finali Reytinglerini Sıraladık!
Bu sene tam 17 dizi sezon finali bölümüyle yeni sezon için hazırlıklara başladı. Peki, bu 17 dizi arasındaki reyting rekabeti nasıl sonuçlandı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haziran ayının gelmesiyle beraber televizyondaki diziler reyting oranlarına göre sezon finali veya final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 dizinin sezon finali yaparak ekran arasına girmesiyle yaz sezonuna girdiğimiz şu günlerde diziler Eylül ayına kadar yeni sezon hazırlığına girerken, sezon finali bölümlerinin reyting oranlarını karşılaştırdık.
Yeni sezonda da ekranlarda yer alacak olan 17 dizinin oranları merak konusu olurken, reytingleri sizler için sıraladık.
Heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, 17 dizi arasında en çok reyting oranını elde eden dizi oldu ve 1.lik koltuğuna oturdu.
İşte 17 dizinin sezon finali reyting oranları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın