Kızıl Goncalar'dan Transfer: Kızılcık Şerbeti Nursema'ya Partner Geldi!
Kızıl Goncalar'dan Transfer: Kızılcık Şerbeti Nursema'ya Partner Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çalışmaları devam ederken, Nursema karakterine Kızıl Goncalar dizisinden transfer olan bir oyuncu partner olacak geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekranlara veda ederken, Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın partnerleri Umut ve Rüzgar'ın diziden ayrılmasıyla yeni sezon kafaları karışmtırmıştı.
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Umut'un kendisini aldatması üzerine boşanan Nursema'nın Rüzgar'la ilişkiye başlaması izleyicileri sevindirirken, Rüzgar karakterinin de diziden ayrılmasıyla Nursema'nın kiminle partner olacağı merak uyandırmıştı.
Nursema'nın yeni partneriyle ilgili gelişme bekleyen izleyiciler sonunda beklenen müjdeyi Birsen Altuntaş'tan aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekranın en iddialı yapımlarından Kızıl Goncalar'da rol alan bir oyuncu, Nursema'nın partneri olarak Kızılcık Şerbeti'nde yer alacak.
O oyuncu ise Affan karakterine hayat veren Batuhan Yüzgüleç.
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Yüzgüleç, yeni sezonla beraber Firaz rolüyle kadroya dahil olarak ve Nursema'nın yeni partneri olarak karşımıza çıkacak.
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