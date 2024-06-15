Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Birebir Canlandıran Fenomenden Oscarlık Performans

Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Birebir Canlandıran Fenomenden Oscarlık Performans

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 15:31

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecanın tavan yaptığı bir sezon finali bölümüyle alkışı hak ederken, sosyal medya fenomeni Batuhan Saydam'ın birebir Şerbo canlandırması viral oldu.

KAYNAK: @batilsay /Instagram

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekranların şüphesiz en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti hafızalara kazınacak bir sezon finali bölümüyle ekran arasına girmişti.

Ekranların şüphesiz en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti hafızalara kazınacak bir sezon finali bölümüyle ekran arasına girmişti.

Sezon finali değil de final tadında bir bölümle ekrana gelen dizideki oyunculuklar tavan yaparken, söz konusu bölüm sosyal medyada da gündeme oturdu.

Sezon finali değil de final tadında bir bölümle ekrana gelen dizideki oyunculuklar tavan yaparken, söz konusu bölüm sosyal medyada da gündeme oturdu.

Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümü çoğu kez çeşitli uyarlamalarla viral olurken, sosyal medya fenomeni Batuhan Saydam'ın yaptığı canlandırma "Yok artık" dedirtti.

Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümü çoğu kez çeşitli uyarlamalarla viral olurken, sosyal medya fenomeni Batuhan Saydam'ın yaptığı canlandırma "Yok artık" dedirtti.

Sezon finalindeki en önemli sahneleri birebir taklit eden Saydam'ın hazırladığı Oscarlık performansı sizlerle paylaşıyoruz.

Sezon finalindeki en önemli sahneleri birebir taklit eden Saydam'ın hazırladığı Oscarlık performansı sizlerle paylaşıyoruz.

İşte efsane Kızılcık Şerbeti canlandırması:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın