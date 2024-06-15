Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Birebir Canlandıran Fenomenden Oscarlık Performans
Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Birebir Canlandıran Fenomenden Oscarlık Performans
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecanın tavan yaptığı bir sezon finali bölümüyle alkışı hak ederken, sosyal medya fenomeni Batuhan Saydam'ın birebir Şerbo canlandırması viral oldu.
KAYNAK: @batilsay /Instagram
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Ekranların şüphesiz en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti hafızalara kazınacak bir sezon finali bölümüyle ekran arasına girmişti.
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Sezon finali değil de final tadında bir bölümle ekrana gelen dizideki oyunculuklar tavan yaparken, söz konusu bölüm sosyal medyada da gündeme oturdu.
Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümü çoğu kez çeşitli uyarlamalarla viral olurken, sosyal medya fenomeni Batuhan Saydam'ın yaptığı canlandırma "Yok artık" dedirtti.
Sezon finalindeki en önemli sahneleri birebir taklit eden Saydam'ın hazırladığı Oscarlık performansı sizlerle paylaşıyoruz.
İşte efsane Kızılcık Şerbeti canlandırması:
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