Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Sema Aydemir'den Pınar Saka Hakkında Pişmanlık İtirafı!

Survivor Sema Aydemir'den Pınar Saka Hakkında Pişmanlık İtirafı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 14:47

Survivor All Star'da iplerin koptuğu en büyük anlardan biri, Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya saldırmasıydı. Pınar'ı dövdüğü için diskalifiye olan Sema, Survivor finalinde Magazin Burada kameralarına bu konuda itirafta bulundu.

KAYNAK: Magazin Burada

Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor All Star'da bu sene olaylar bir türlü son bulmazken bunlardan en unutulmazlarından biri Sema ve Pınar'ın kavgasıydı.

Survivor All Star'da bu sene olaylar bir türlü son bulmazken bunlardan en unutulmazlarından biri Sema ve Pınar'ın kavgasıydı.

Araları çok önceden beri bozuk olan Sema ve Pınar'ın aynı takımda olması eski defterleri açarken, Pınar'ın söylemlerine dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvurmuştu.

Araları çok önceden beri bozuk olan Sema ve Pınar'ın aynı takımda olması eski defterleri açarken, Pınar'ın söylemlerine dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvurmuştu.

Yaşanan bu olayın ardından Sema gözyaşlarıyla diskalifiye olurken, tüm röportajlarında olaydan dolayı pişman olmadığını dile getirmişti.

Yaşanan bu olayın ardından Sema gözyaşlarıyla diskalifiye olurken, tüm röportajlarında olaydan dolayı pişman olmadığını dile getirmişti.

Survivor finalinde Magazin Burada kameralarının sorularını yanıtlayan Sema, Pınar'la olayı hakkında hala pişman olmadığını söylerken, "Yine olsa yine döverim" diyerek herkesi şaşırttı.

Survivor finalinde Magazin Burada kameralarının sorularını yanıtlayan Sema, Pınar'la olayı hakkında hala pişman olmadığını söylerken, "Yine olsa yine döverim" diyerek herkesi şaşırttı.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın