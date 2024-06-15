Survivor Sema Aydemir'den Pınar Saka Hakkında Pişmanlık İtirafı!

Survivor All Star'da iplerin koptuğu en büyük anlardan biri, Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya saldırmasıydı. Pınar'ı dövdüğü için diskalifiye olan Sema, Survivor finalinde Magazin Burada kameralarına bu konuda itirafta bulundu.

KAYNAK: Magazin Burada