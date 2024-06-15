Survivor Sema Aydemir'den Pınar Saka Hakkında Pişmanlık İtirafı!
Survivor Sema Aydemir'den Pınar Saka Hakkında Pişmanlık İtirafı!
Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
Survivor All Star'da iplerin koptuğu en büyük anlardan biri, Sema Aydemir'in Pınar Saka'ya saldırmasıydı. Pınar'ı dövdüğü için diskalifiye olan Sema, Survivor finalinde Magazin Burada kameralarına bu konuda itirafta bulundu.
KAYNAK: Magazin Burada
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Survivor All Star'da bu sene olaylar bir türlü son bulmazken bunlardan en unutulmazlarından biri Sema ve Pınar'ın kavgasıydı.
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Araları çok önceden beri bozuk olan Sema ve Pınar'ın aynı takımda olması eski defterleri açarken, Pınar'ın söylemlerine dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvurmuştu.
Yaşanan bu olayın ardından Sema gözyaşlarıyla diskalifiye olurken, tüm röportajlarında olaydan dolayı pişman olmadığını dile getirmişti.
Survivor finalinde Magazin Burada kameralarının sorularını yanıtlayan Sema, Pınar'la olayı hakkında hala pişman olmadığını söylerken, "Yine olsa yine döverim" diyerek herkesi şaşırttı.
İşte o anlar:
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