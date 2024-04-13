13 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Muhabir Online'ın özel haberine göre geçtiğimiz aylarda Nail Gönenli ile bir yıllık ilişkisini sonlandıran Çağla Şıkel, eski sevgilisi Gönenli ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi.
Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan TikTok fenomeni Mika Can Raun'un "Zengin koca nasıl bulunur?" dersi verdiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Şarkıcı Bengü'nün bayram konseri sırasında kızıyla yaşadığı sevimli anlar izleyenlerin resmen kalbini eritti.
Oyunculuğu ile birçok kez eleştirilerin odağı olan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde sunuculuğunu Cem Davran'ın üstlendiği Çarkıfelek programına konuk oldu. Cem Davran'ın abartılı Hande Erçel övgüleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sahneye çıkan Sibel Can'a konser sırasında iş insanı bir hayranı tarafından altın takıldı. Altının fiyatı ve büyüklüğü dillere fena düştü.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek son zamanlarda sık sık tarzı yüzünden eleştiriliyordu. Ünlü oyuncu isyan ederek peruk kullanma sebebini açıkladı!
Kısmetse Olur yarışmacısı Gizem sevgilisini eski sezon yarışmacısı Rotinda ile aynı yatakta yakaladı. Rotinda ve Berk'in videosunu çeken Gizem'in paylaşımları olay oldu!
Bir mekan çıkışı görülen Orhan Gencebay'ın kameralardan kaçan eşi Sevim Emre muhabirlerin diline düştü.
ünümüzün en sevilen ve merakla takip edilen çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin aşkları dillerden düşmüyor. İkili bayram tatili için tercih ettikleri Maldiv seyahatlerinden paylaştıkları video ve fotoğraflarla takipçilerini büyüledi.
Bir döneme damgasını vuran Popstar yarışmasıyla üne kavuşan isimlerden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkı sözleriyle hafızalara kazınan Bayhan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bambaşka biri olan Popstar Bayhan'ın "Fly Me To The Moon" performansı dillere düştü!
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Ekranların yoğun ilgi gören komedi programlarından Çok Güzel Hareketler'in oyuncularından Selen Esen ve eşi Emin Oğuz Çelebi'nin sosyal medya paylaşımları da yakından takip ediliyor. Eğlenceli çiftin son paylaşımında Selen'in şarkıcı Kenan Doğulu'ya olan benzerliği ortalığı kırdı geçirdi!
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