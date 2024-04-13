Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Aşk Tazelediği Maldivler Çıkarması Bayram Tatillerini Top Noktasına Ulaştırdı

Günümüzün en sevilen ve merakla takip edilen çiftlerinden biri olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin aşkları dillerden düşmüyor. İkili bayram tatili için tercih ettikleri Maldiv seyahatlerinden paylaştıkları video ve fotoğraflarla takipçilerini büyüledi. Detaylar 👇