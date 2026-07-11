13 – 19 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Bu Hafta İstanbul'da Hangi Tiyatrolar ve Etkinlikler Var?

Yaz tatilinin enerjisi İstanbul'un dört bir yanına yayılırken, 13–19 Temmuz haftasında çocuklar için dopdolu bir etkinlik takvimi aileleri bekliyor. Eğlenceli tiyatro oyunları, müzikaller, yaratıcı atölyeler, yeni vizyon filmleri, keşif dolu müze gezileri ve serinleten sahil rotalarıyla bu hafta çocuklarla hem eğlenmek hem de kaliteli zaman geçirmek için birçok keyifli seçenek sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi çocuk konserleri ve müzikaller var? Bu hafta hangi müzeler gezilmeli? En yeni çocuk atölyeleri hangileri? 13–19 Temmuz haftasında öne çıkan sahil ve müze rotaları nereler?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek, bilet satın almak ve haftanızı planlamak için bilet satış platformlarını veya etkinlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden almanızı öneririz.