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13 – 19 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Bu Hafta İstanbul'da Hangi Tiyatrolar ve Etkinlikler Var?

13 – 19 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Bu Hafta İstanbul'da Hangi Tiyatrolar ve Etkinlikler Var?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 14:36
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Yaz tatilinin enerjisi İstanbul'un dört bir yanına yayılırken, 13–19 Temmuz haftasında çocuklar için dopdolu bir etkinlik takvimi aileleri bekliyor. Eğlenceli tiyatro oyunları, müzikaller, yaratıcı atölyeler, yeni vizyon filmleri, keşif dolu müze gezileri ve serinleten sahil rotalarıyla bu hafta çocuklarla hem eğlenmek hem de kaliteli zaman geçirmek için birçok keyifli seçenek sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi çocuk konserleri ve müzikaller var? Bu hafta hangi müzeler gezilmeli? En yeni çocuk atölyeleri hangileri? 13–19 Temmuz haftasında öne çıkan sahil ve müze rotaları nereler?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek, bilet satın almak ve haftanızı planlamak için bilet satış platformlarını veya etkinlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden almanızı öneririz.

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Temmuz sıcaklarında serin ve klimalı salonlarda tiyatro izlemek, tatildeki minikler için hem dinlendirici hem de öğretici bir mola olabilir. 

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları: 

18 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00 / 13.00 / 14.00'te: Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

18 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de: Dino's Okul Yolunda – Palladium Avm

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları: 

19 Temmuz Pazar günü saat 14.00 / 16.00'da: Küçük Prens Çocuk Oyunu – DasDas İstinyePark

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Bu hafta çocuklara yönelik yeni bir film vizyona girmiyor. Ancak son haftalarda gösterime giren ve yoğun ilgi gören animasyonlar, temmuz ayında da sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

  • Moana (Temmuz Vizyonu)

Okyanusun cesur kahramanı Moana, halkını kurtarmak ve kadim bir laneti sona erdirmek için yarı tanrı Maui ile birlikte tehlikeli, eğlenceli ve müzik dolu bir keşif yolculuğuna çıkıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Oyuncak Hikayesi 5 (Temmuz Vizyonu)

Woody, Buzz Lightyear ve sevilen oyuncaklar bu kez teknolojinin çocukların hayatındaki etkisiyle yüzleşiyor. Dostluk, macera ve kahkaha dolu hikâyesiyle ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer alıyor.

Tür: Animasyon, Aile, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Minyonlar ve Canavarlar (2 Temmuz Vizyonu)

Sevimli sarı kahramanlar, dünyayı beklenmedik bir tehdide karşı korumak için yeniden bir araya geliyor. Bol aksiyonlu ve eğlenceli hikâyesiyle çocukların favorileri arasında yer alıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Not: Önümüzdeki hafta ise İzci Takımı: Şelalenin Peşinde ile Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4 sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Rengarenk kostümler, akılda kalıcı şarkılar ve temposu hiç düşmeyen harika danslar... Çocukların müzik ritmiyle sahneye kilitleneceği bu haftanın müzikal takvimi:

13 – 19 Temmuz Müzikalleri:

18 Temmuz Cumartesi (Saat 16.00): Afacan Kardeşler Müzikali – Palladium Avm

19 Temmuz Pazar (Saat 11.00 / 13.00): Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

13 – 19 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

13 – 19 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

Yaz sıcağında serinlemenin ve çocukların enerjisini suya bırakmasının en eğlenceli yolları! Temmuz ayı boyunca aralıksız devam eden bu su rotalarıyla tatil köyü konforunu şehre taşıyın:

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Deniz memelilerinin zeki dünyasına tanıklık etmek, sevimli yunusların ve fokların hayranlık uyandıran su şovlarını izlemek için harika bir gün planı.

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri Eser Diamond Hotel): Devasa su kaydırakları, güvenli çocuk havuzları ve gün boyu süren aquapark animasyonlarıyla tam anlamıyla bir yaz eğlencesi.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Güne doğanın kalbinde lezzetli bir serpme kahvaltıyla başlayıp, ardından miniklerin yüzlerce farklı hayvan türünü yakından tanıyabileceği harika bir kompleks.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel Günübirlik Havuz Keyfi: Şehrin karmaşasından uzaklaşarak çocuklarla birlikte havuz başında güneşin ve suyun tadını çıkarabileceğiniz konforlu bir günübirlik kaçış noktası.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk (Üsküdar): İstanbul'u gökyüzünden keşfetmeye ne dersiniz? Cam tabanlı yürüyüş yolunda adrenalini hissetmek ve şehre kuş bakışı bakmak çocukların bakış açısını tamamen değiştirecek.

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark: Serin suların, çılgın kaydırakların ve su sprey alanlarının tadını çıkarmak isteyen aileler için eğlencenin dozunu artıran bir başka harika su parkı alternatifi.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Şehrin kalbinde dev bir sualtı dünyası! Tünel akvaryumda köpekbalıklarının altından yürümek, dev timsahları ve penguenleri yakından görmek minikler için büyüleyici bir deneyim.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların el motor becerilerini geliştirecek, öz güvenlerini artıracak ve içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkaracak bu haftanın atölyelerinde harika seçenekler var.

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Su Altındaki Dünya Temalı Sulu Boya Atölyesi

Hayal gücü ve sulu boya tekniklerinin birleştiği bu atölyede çocuklar, deniz altının büyüleyici dünyasını kendi hayalleriyle harmanlayarak kağıda döküyorlar.

Yaş Grubu: 6-12 Yaş

Gün/Saat: 17 Temmuz Cuma, Saat 14.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Chateau Kids Yaratıcı Sanat ve Oyun Atölyesi

Çocukların kendilerini özgürce ifade edebildikleri, farklı materyallerle el becerilerini geliştirirken sosyalleştikleri, masalsı bir şato atmosferinde gerçekleşen duyusal oyun ve sanat seansı.

Yaş Grubu: 2-6 Yaş

Gün/Saat: 15 Temmuz Çarşamba, Saat 13.00

Mekan: Chateau Kids Kadıköy

  • Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum Ahşap Atölyesi

Detay: Miniklerin ahşap materyalleri tanıyıp, kendi hayal güçlerine göre zımparalayıp boyayarak tamamen kendilerine ait bir oyuncak ürettikleri, odaklanma becerisi kazandıran harika bir tasarım atölyesi.

Yaş Grubu: 4-8 Yaş

Gün/Saat: 18 Temmuz Cumartesi, Saat 14.00

Mekan: Çocuk Atölyesi

  • Küçük Gurmeler Mutfakta Kurabiye Atölyesi

Mutfakta harikalar yaratma zamanı! Çocukların hamur yoğurma, şekil verme ve süsleme aşamalarında hem eğlendikleri hem de kendi elleriyle yaptıkları lezzetleri tatma fırsatı buldukları lezzetli bir deneyim.

Yaş Grubu: 5-9 Yaş

Gün/Saat: 19 Temmuz Pazar, Saat 15.00

Mekan: Çocuk Atölyesi

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Yaz tatilinde çocukların vizyonunu genişletecek, ezber bozan ve tamamen klimalı beş harika yeni nesil müze ve dijital sergi önerimiz var:

  • X Media Art Museum (XMAM) (Metropol İstanbul / Ataşehir)

Bu Hafta Neden Gitmeli?

Türkiye'nin ilk dijital sanat ve yeni medya müzesi olan bu mekan, geleneksel müze algısını tamamen yıkıyor! Yüzlerce metrekarelik dev dijital ekranlar, yapay zeka destekli sanatsal projeler ve ışık-ses enstalasyonlarıyla klimalı, büyüleyici bir teknoloji şöleni sunuyor.

Çocuklar İçin: Kendilerini sanal bir dünyanın tam ortasında bulacak, duvardan duvara hareket eden interaktif ışık ve renk dalgalarının arasında koşarken dijital sanatla tanışmanın heyecanını yaşayacaklar.

Bu Hafta Neden Gitmeli?

Tarihi Atlas Sineması binasında yer alan bu müze, sadece sinema tarihini anlatmakla kalmıyor; artırılmış gerçeklik (AR), yeşil perde (green screen) deneyim alanları ve dijital hafıza havuzuyla çocukları geleceğe taşıyor.

Çocuklar İçin: Özel yeşil perde önünde uçan bir kahraman gibi kendi filmlerinin başrolünde oynamak, sanal gerçeklik gözlükleriyle sinema dünyasında yolculuk yapmak ve interaktif masalarda dokunmatik ekranlarla keşif yapmak tam onlara göre!

  • Museum of Motivation (Motivasyon Müzesi) (Watergarden / Ataşehir)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

7'den 70'e herkesin enerjisini yükseltmek için tasarlanmış bu yeni nesil deneyim müzesi; illüzyon odaları, dijital grafiti duvarları, renk terapisi alanları ve sanal gerçeklik teknolojileriyle dopdolu bir eğlence sunuyor.

Çocuklar İçin: Top havuzlarında enerjilerini atmak, dijital duvarlara sanal boyalarla hayallerindeki resimleri çizmek ve interaktif oyun alanlarında yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamak miniklere unutulmaz bir gün yaşatacak.

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi Dijital Deneyimi (Topkapı / Zeytinburnu)

Bu Hafta Neden Gitmeli?

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan bu eşsiz mekan, yenilenen dijital mapping gösterileri, üç boyutlu ses efektleri ve gerçeğe yakın görsel şöleniyle tarihi bir zaman makinesine dönüşüyor.

Çocuklar İçin: 360 derecelik devasa kubbenin altında İstanbul'un fethine tanıklık etmek, top sesleri ve marşlar eşliğinde üç boyutlu bir rüyadaymış gibi hissetmek çocukların tarih merakını tavan yaptıracak.

  • Haliç Sanat ve Dijital Enstalasyon Alanları (Fener - Balat Sahil Hattı)

Bu Hafta Neden Gitmeli?

Haliç kıyısındaki tarihi Feshane (Artİstanbul Feshane) ve restore edilen Haliç Sanat odaklarında yer alan çağdaş sergiler; dev ölçekli heykeller, video art çalışmaları ve interaktif sanat enstalasyonlarıyla çocukların bakış açısını değiştiriyor.

Çocuklar İçin: Geniş ve klimalı galeri alanlarında çağdaş sanatın sıra dışı formlarıyla tanışmak, dev ekranlardaki video sanatlarını izlemek ve sanatın sadece tuvalden ibaret olmadığını keşfetmek harika bir vizyon katacak.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Gündüzün sıcak saatlerini atlattıktan sonra, püfür püfür esen deniz havasıyla çocukların enerjisini atabileceği akşamüstü kaçış noktaları:

  • Caddebostan Sahili ve Çim Alanları (Kadıköy): Anadolu Yakası'nın en hareketli ve eğlenceli sahil şeridi. Çocuklar güvenli bisiklet yollarında scooter ya da paten sürerken, geniş yeşil alanlarda ailece piknik örtünüzü serip deniz esintisi eşliğinde akşamüstünün tadını çıkarabilirsiniz.

  • Dalyan Parkı ve Sahil Yürüyüş Yolu (Fenerbahçe): Caddebostan'ın kalabalığından bir tık uzakta, Dalyan tarafındaki geniş oyun parkları ve deniz kenarındaki kayalık yürüyüş yolları, çocukların hem deniz havası alması hem de yaşıtlarıyla sosyalleşmesi için harika bir durak.

  • Bebek - Aşiyan Sahil Yürüyüşü ve Park Keyfi (Beşiktaş): Boğaz’ın en güzel kıvrımında, devasa ağaçların gölgesinde bir akşamüstü turlaması! Yeni yenilenen Aşiyan sahil hattında yürüyüş yaptıktan sonra meşhur Bebek Parkı'nda çocukları oyun alanına bırakabilir ve Boğaz'a karşı serin bir mola verebilirsiniz.

  • Bakırköy Botanik Park ve Sahil Bağlantısı (Bakırköy): İçerisinde Türkiye'nin en yüksek oyun kulelerinden birini, devasa göletleri ve tematik bahçeleri barındıran bu parkta gündüzü devirdikten sonra, hemen alt taraftaki Bakırköy sahil hattına inerek gün batımında deniz havası alabilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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