13 – 19 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Yaz Etkinlikleri

Yazın en sıcak ve en hareketli günlerini yaşarken, 13 – 19 Temmuz 2026 haftasında müzik ve eğlence hız kesmeden devam ediyor! Türkiye'nin dört bir yanında harika bir konser takvimi bizi bekliyor. Dünya yıldızı Jason Derulo’dan Sezen Aksu şarkılarına, mum ışığında klasik müzik dinletilerinden 90'lar pop partilerine kadar bu hafta her zevke hitap eden bir etkinlik bulmak mümkün. Yaz festivalleri ve şenlikler ise plajları canlandırıyor.

Peki, İzmir Çeşme plajlarında hangi dünyaca ünlü isimler var? Ankara’da bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? Bursa'da kimler sahne alıyor? Gelin, 13 – 19 Temmuz haftasının bu dopdolu müzik rotasına birlikte göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.