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13 – 19 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Yaz Etkinlikleri

13 – 19 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Yaz Etkinlikleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 13:32
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Yazın en sıcak ve en hareketli günlerini yaşarken, 13 – 19 Temmuz 2026 haftasında müzik ve eğlence hız kesmeden devam ediyor! Türkiye'nin dört bir yanında harika bir konser takvimi bizi bekliyor. Dünya yıldızı Jason Derulo’dan Sezen Aksu şarkılarına, mum ışığında klasik müzik dinletilerinden 90'lar pop partilerine kadar bu hafta her zevke hitap eden bir etkinlik bulmak mümkün. Yaz festivalleri ve şenlikler ise plajları canlandırıyor. 

Peki, İzmir Çeşme plajlarında hangi dünyaca ünlü isimler var? Ankara’da bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? Bursa'da kimler sahne alıyor? Gelin, 13 – 19 Temmuz haftasının bu dopdolu müzik rotasına birlikte göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara, temmuz ayının ortasında hem açık hava serinliğini hem de kapalı gişe sahnelerin coşkusunu bir araya getiriyor. Birbirinden özel akustik dinletiler ve konsept partiler bu hafta Ankara'da sizi bekliyor:

Ankara'da Bu Haftanın Pop, Akustik, Rock ve Özel Konserleri

  • Berat Mert Demir: 14 Temmuz saat 20:00'de JW Marriott Ankara sahnesinde romantik şarkılarıyla izleyicilere keyifli bir akşam yaşatıyor.

  • Kudret ft. Edda: 14 Temmuz saat 21:00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde enerjik yorumlarıyla dinleyicileri bekliyor.

  • Burak Bulut Konseri: 14 Temmuz saat 22:30'da Avalon Ankara sahnesinde sevilen hitlerini seslendiriyor.

  • Belki Biraz Konseri: 16 Temmuz saat 21:30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde alternatif rock tarzıyla kulakların pasını siliyor.

  • The Pass Age: 16 Temmuz saat 21:00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde iddialı repertuvarıyla sahnede yerini alıyor.

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 16 Temmuz saat 23:30'da Öküz Ankara sahnesinde yüksek tempolu şovu ve danslarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Cem Adrian Konseri: 17 Temmuz saat 21:00'de Oran Açıkhava Sahnesi mekanında eşsiz sesi ve duygu yüklü şarkılarıyla büyüleyici bir gece vadediyor.

  • Faraday: 17 Temmuz saat 21:21'de Haymatlos Mekan sahnesinde coşkulu ve dinamik bir performansa imza atıyor.

  • Ayna Konseri: 17 Temmuz saat 21:00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde efsaneleşmiş rock hitleriyle nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Les Strains & 1912: 18 Temmuz saat 21:21'de Haymatlos Mekan sahnesinde alternatif tınılarıyla dikkat çekiyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Fashion Club: 14 Temmuz saat 18:00'de Persona Ankara sahnesinde moda ve müziğin birleştiği ritmi yüksek bir geceye davet ediyor.

  • Doksanlar Diskosu: 14 Temmuz saat 22:00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde geçmişe keyifli bir yolculuk yaptırıyor.

  • Adını Sen Koy: 16 Temmuz saat 21:00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde sürprizlerle dolu konsept partisiyle eğlendiriyor.

  • TURKISH DELIGHT @JW Marriott Ankara: 17 Temmuz saat 19:00'da JW Marriott Ankara sahnesinde özel bir konseptle yaz coşkusunu hissettiriyor.

  • Ankara Echoes: 17 Temmuz saat 22:00'de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde elektronik ritimleri ve görsel şovlarıyla geceyi aydınlatıyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 17 Temmuz'da IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde milenyum hitleriyle dansa doyuruyor.

  • Drink & Chill: The Symphony of Turkish Pop: 18 Temmuz saat 19:00'da Wyndham Ankara mekanında Türkçe popun en sevilen melodilerini şık bir ortamda sunuyor.

  • Rooftop by Karma Opening Party: 18 Temmuz saat 20:00'de House of Karma mekanında harika bir açılış partisiyle yaz akşamını taçlandırıyor.

  • 90'S & 00'S ALATURKA & TÜRKÇE POP PARTİSİ | JW MARRIOTT ANKARA: 18 Temmuz saat 20:00'de JW Marriott Ankara - Açıkhava Teras mekanında nostalji ve gökyüzü altındaki eğlenceyi birleştiriyor.

  • Off Campus Party: 18 Temmuz saat 21:00'de Route Ankara Sahnesi mekanında gençlerin enerjisini doruklara çıkarıyor.

  • Dandik Disko: 18 Temmuz saat 21:30'da Tosca Play sahnesinde marjinal, rahat ve eğlenceli bir parti deneyimi sunuyor.

  • Girls Night: Kız Kıza: 19 Temmuz saat 20:00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde sadece kadınlara özel enerjik ve sınırsız bir gece sunuyor.

  • 2016 Hits: 19 Temmuz'da IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde 2016 yılının en iyi pop ve dans şarkılarını çalıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir ve Çeşme, bu hafta müziğin ve eğlencenin başkenti olmaya aday! Dünya yıldızlarından nostaljik galalara, kiliselerin büyülü atmosferindeki mum ışığı konserlerinden plaj partilerine kadar her köşede farklı bir melodi yükseliyor:

İzmir'de Bu Haftanın Pop, Akustik ve Özel Konserleri

  • Sarra: 14 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde eğlenceli şarkılarıyla yaz akşamını renklendiriyor.

  • Zeynep Yavuz: 15 Temmuz'da Gili Ege Perla sahnesinde etkileyici sesiyle müzikseverleri karşılıyor.

  • Gökçe Eyüpoğullar ile 'Sezen'ce Bir Gece': 16 Temmuz saat 21:15'te Urladam Ağaçlı Sahne mekanında Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını doğanın içinde seslendiriyor.

  • Murat Dalkılıç Konseri: 17 Temmuz'da OM Paparazzi sahnesinde pop hitleri ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Ege'yi sallıyor.

  • Gökhan Özen: 17 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde nostaljik şarkıları ve dans şovlarıyla sahnede yerini alıyor.

  • Deha Bilimlier Yemekli Gala Gecesi: 18 Temmuz saat 20:00'de Joy Sığacık sahnesinde coşkulu repertuvarıyla lezzet ve müziği bir araya getiriyor.

  • Hero ile Dorian Akustik Konseri: 18 Temmuz saat 20:30'da Dorian Sanat Akademi sahnesinde samimi ve akustik bir dinleti vadediyor.

  • Cem Adrian Konseri: 18 Temmuz'da UrlaDam Ağaçlı Sahne mekanında derin ve duygu yüklü sesiyle dinleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

  • Touche: 18 Temmuz saat 21:00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde dans ve müzik dolu harika bir performans sunuyor.

  • Başa başa Band Konseri: 18 Temmuz saat 21:30'da Bademler Sanat Köyü sahnesinde alternatif tarzıyla sakin ve huzurlu bir akşam sunuyor.

  • Emre Nalbantoğlu Konseri: 18 Temmuz saat 21:45'te 6:45 KK Bornova sahnesinde kendine has tarzı ve içten yorumuyla dinleyicileri selamlıyor.

  • Emre Altuğ Konseri: 18 Temmuz'da OM Paparazzi sahnesinde yıllara meydan okuyan pop şarkılarıyla romantik rüzgarlar estiriyor.

  • Evrencan Gündüz: 18 Temmuz saat 22:00'de Tarla Alaçatı sahnesinde neşeli melodileri, yüksek enerjisi ve blues ezgileriyle dinleyicileri ısıtıyor.

  • Burak Kibar: 18 Temmuz saat 22:00'de Shine Club sahnesinde canlı müzik keyfini doruklara çıkarıyor.

  • Bendeniz: 19 Temmuz saat 19:00'da Dağ Restaurant sahnesinde 90'ların en özel parçalarıyla eşsiz bir nostalji yaşatıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap ve Rock Konserleri

  • Reynmen Konseri: 17 Temmuz saat 18:00'de Mano Del Sol sahnesinde listeleri altüst eden hitleriyle gençleri coşturuyor.

  • Silverback Metallica Tribute: 17 Temmuz saat 21:30'da 6:45 KK Bornova sahnesinde heavy metal efsanesi Metallica'nın ruhunu sahneye taşıyor.

  • Poizi Konseri: 18 Temmuz'da Kali Beach Alaçatı sahnesinde plaj partisi esintili enerjik şovuyla sahne alıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Dünya Yıldızları, Caz, Klasik ve Özel Konseptleri

  • Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 13 Temmuz saat 20:30'da Bi'Kahve Bi'Sahne mekanında gitarın zarif tınılarıyla dinleyicileri büyülüyor.

  • Candles and Echoes - Aziz Vukolos Kilisesi: 14 Temmuz'da Aziz Vukolos Kilisesi mekanında büyüleyici kilise atmosferinde, yüzlerce mum ışığı eşliğinde klasik müzik şöleni sunuyor.

  • Cazz Gecesi: 15 Temmuz'da Oğlakçıoğlu Park Hotel sahnesinde caz ve saksafon melodilerini yaz akşamlarına taşıyor.

  • Candles and Echoes - Nif Bağları: 15 Temmuz'da Nif Bağları mekanında doğayla iç içe, mumlar altında huzur dolu bir klasik dinleti sunuyor.

  • Candles and Echoes - Bostanlı: 16 Temmuz saat 21:00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde yüzlerce mumun aydınlattığı eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 16 Temmuz saat 21:00'de Çeşme Kalesi tarihi dokusunda sanatsal ve masalsı bir gece yaşatıyor.

  • Deyi̇şten Türküye Bir Nefes Anadolu 'Sefer Alevli & Başak Kalyon': 17 Temmuz saat 20:00'de Protestan Baptist Kilisesi sahnesinde Anadolu'nun köklü seslerini duyuruyor.

  • Mehmet Polat Quartet: 18 Temmuz saat 21:30'da Monk Community mekanında etnik caz ve dünya müziği ezgilerini ustalıkla buluşturuyor.

  • Candles and Echoes - Sığacık Kale İçi: 18 Temmuz'da Sığacık Kale İçi sahnesinde tarihi kalenin büyülü atmosferinde klasik müzik ziyafeti yaşatıyor.

  • Jason Derulo: 19 Temmuz saat 19:00'da Sommer Klein Çeşme sahnesinde dünya çapındaki dev hitleri, muhteşem dansçıları ve nefes kesen şovuyla Çeşme'yi sallamaya geliyor!

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Altın Saatler - Kıvanç Kasar | Sommer Klein: 14 Temmuz'da Sommer Klein Çeşme mekanında gün batımını elektronik ritimlerle taçlandırıyor.

  • Marina'da Latin Gecesi - Duo Cuba & Margarita: 14 Temmuz saat 20:30'da İzmir Marina mekanında dans dolu ve kıpır kıpır bir Latin rüzgarı estiriyor.

  • MIDWEEK DANCE Wert b2b Orçunmus: 15 Temmuz saat 21:00'de Köşk Alsancak sahnesinde hafta ortasında dans etmek isteyenleri bekliyor.

  • Arem & Arman: 16 Temmuz'da Noche Alaçatı sahnesinde elektronik ve popüler setleriyle gece kulübü coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Late Night 90's: 17 Temmuz saat 19:00'da İzmir Marriott Hotel mekanında unutulmaz 90'lar hitleriyle eğlendiriyor.

  • Geçmişten Günümüze Zamansız Şarkılar: 17 Temmuz saat 21:00'de Bademler Sanat Köyü sahnesinde nostalji dolu anlar yaşatıyor.

  • İstek Var Mı? Türkçe Edisyonu: 17 Temmuz saat 21:30'da Köşk Alsancak mekanında interaktif ve eğlenceli bir Türkçe pop gecesi sunuyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 17 Temmuz'da SoldOut Performance Hall sahnesinde durmaksızın dans edeceğiniz bir parti vadediyor.

  • Mahmut Orhan | Sommer Klein: 18 Temmuz'da Sommer Klein Çeşme sahnesinde uluslararası sahnelerin gururu, elektronik müziğin zirvedeki ismi muazzam setleriyle izleyicileri büyülemeye geliyor.

  • BEFORE SUNSET presents ORANGE DATE: MOBLACK: 19 Temmuz saat 16:00'da Before Sunset Beach mekanında plaj partisinin enerjisini en üst noktaya çıkarıyor.

  • Before Sunset x More Life / MoBlack, Shimza, Francis Mercier, Adam Ten: 19 Temmuz saat 16:00'da Before Sunset Beach sahnesinde elektronik ve afro-house müziğin dev isimlerini tek bir plaj partisinde buluşturuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa, açık hava sahnelerinden yükselen Türk popunun en güçlü sesleri ve alternatif rock ritimleriyle bu hafta müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazır:

Bursa'da Bu Haftanın Pop, Rock ve Alternatif Konserleri

  • Mert Demir: 14 Temmuz saat 21:00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde dillerden düşmeyen romantik ve hit şarkılarıyla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

  • Yıldız Tilbe: 17 Temmuz saat 21:00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde eşsiz yorumu, bitmek bilmeyen enerjisi ve ölümsüz şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Kerimcan Durmaz: 17 Temmuz saat 23:00'te Club Inferno Mania Bursa sahnesinde pop hitleri ve iddialı sahne şovlarıyla eğlenceyi garanti ediyor.

  • Adamlar: 18 Temmuz saat 21:00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde ironik sözleri, enerjik rock ritimleriyle sevenlerini coşturuyor.

  • Melike Şahin: 19 Temmuz saat 21:00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 'Diva Bebe' rüzgarları estirerek dinleyicileri hüzün ve coşkuyla sarmalıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Karaoke Parti - L'alibi Meşelipark: 16 Temmuz'da L'alibi Meşelipark mekanında mikrofonu dinleyicilere vererek neşeli ve keyifli anlar yaşatıyor.

  • AĞIR ATEŞ: Konsept Geceler: 18 Temmuz saat 19:30'da Swissotel Uludağ Bursa mekanında şık, gizemli ve sürprizlerle dolu bir konsept sunuyor.

  • Doksanlar Diskosu: 18 Temmuz saat 22:00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde retro pop hitleriyle zamanı durduruyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Gençliğin ve dinamizmin şehri Eskişehir, yaz gecelerini kesintisiz Türkçe pop partileri ve güçlü vokal performanslarıyla renklendiriyor:

Eskişehir'de Bu Haftanın Pop ve Canlı Müzik Performansları

  • Ayçin Asan: 18 Temmuz saat 22:00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde güçlü yorumu, enerjisi ve canlı performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 17 Temmuz saat 22:00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde nostaljik pop şarkıları eşliğinde kesintisiz dans ve eğlence vadediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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