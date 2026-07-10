article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 13 – 19 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Yaz Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 13 – 19 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Yaz Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 16:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz ayının sıcağı, İstanbulluları açık hava sahnelerine davet ediyor! Şehrin ritmini sıcak bile düşüremezken, 13 – 19 Temmuz haftasında İstanbul'da birbirinden değerli sanatçılar sahneye çıkıyor. Şebnem Ferah'tan Gorillaz'a, Şevval Sam'dan Bülent Ersoy'a uzanan konserlerle müzikseverleri hareketli bir hafta bekliyor. Adalarda ve şehrin farklı noktalarındaki etkinlik alanlarında ise festivaller hız kesmeden devam ediyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli partiler nerede düzenleniyor? Yaz festivalleri hangi alanlarda gerçekleşiyor? 13 – 19 Temmuz tarihleri arasında şehrin en sevilen konser alanlarında kimler müzikseverlerle buluşuyor? Gelin, hep birlikte bu haftanın müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Bülent Ersoy: 17 Temmuz'da Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde Türk sanat ve pop müziğinin dev ismi olarak dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Çelik Konseri: 17 Temmuz'da Mask Beach sahnesinde 90'lardan günümüze uzanan efsanevi şarkılarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatıyor.

  • Soner Sarıkabadayı Konseri: 18 Temmuz'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde pop müziğin sevilen ismi olarak enerjiyi yükseltiyor.

  • Serkan Nişancı Konseri: 18 Temmuz'da Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde hayranlarına coşkulu bir akşam sunuyor.

  • Şevval Sam: 20 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sesi ve zengin repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir açık hava gecesi yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Şehinşah Konseri: 19 Temmuz'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde rap dünyasının güçlü kalemi olarak hayranlarıyla buluşuyor.

  • Yung Ouzo Konseri: 19 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde yeraltı dünyasının dinamik ritimlerini dinleyicilerine sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Alican | Klein Phönix: 17 Temmuz'da Klein Phönix sahnesinde elektronik müziğin nabzını tutuyor.

  • SOULREVUS PRESENTS w/ FLOYD LAVINE + ORKUN BOZDEMİR at KASTEL: 17 Temmuz'da Kastel sahnesinde ritmi hiç düşürmeden tempoyu zirveye taşıyor.

  • Flow Series | Mabrossa: 17 Temmuz'da Kastel Pera sahnesinde müzikseverleri harekete geçiriyor.

  • Bart Skills + Koray T b2b Junior (TR) + Zeren | Klein Phönix: 18 Temmuz'da Klein Phönix sahnesinde kesintisiz bir elektronik müzik ziyafeti sunuyor.

  • ASCO Symphony Of Caos: 18 Temmuz'da HABITAT Hilltown sahnesinde benzersiz bir sahne şovu vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Matt Berninger: 13 Temmuz'da JJ Arena sahnesinde alternatif rock müziğinin sevilen sesi olarak dinleyenleri karşılıyor.

  • Gorillaz: 14 Temmuz'da Bonus Parkorman sahnesinde efsanevi bir şovla şehri sallıyor.

  • Rafat Hasanlı: 14 Temmuz saat 21.00'de The Wall Saloon & Performance sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Wolf Alice: 15 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park sahnesinde rock ezgileriyle dinleyicilere tarihi bir gece yaşatıyor.

  • Ogün Sanlısoy Konseri: 17 Temmuz'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde Türk rock müziğinin güçlü sesi olarak sahnede devleşiyor.

  • Suede: 17 Temmuz'da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde Britpop ve alternatif rock efsanesi olarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

  • Gripin- Son Feci Bisiklet - TNK: 18 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde çok sevilen grupları aynı sahnede buluşturuyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri: 18 Temmuz'da JJ Arena sahnesinde alternatif rock müziğin en popüler isimlerinden biri olarak büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

  • Malt: 18 Temmuz'da Blind İstanbul sahnesinde rock ritimleriyle kulakların pasını siliyor.

  • Şebnem Ferah: 18 Temmuz'da Festival Park Yenikapı sahnesinde biletleri tükenen dev konseriyle rock kraliçesi olarak sahnede rüzgar gibi esiyor.

  • Savatage, Alkera: 19 Temmuz'da Life Park sahnesinde metal ve rock müziğin sert ritimlerini bir araya getiriyor.

  • Adamlar: 19 Temmuz'da Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde haftayı yüksek enerjiyle kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Pop, Akustik ve Diğer Konserler

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Pop, Akustik ve Diğer Konserler

  • Yeni Türkü Konseri: 13 Temmuz'da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'sunda klasikleşmiş ezgileriyle dinleyenleri ruhen dinlendiriyor.

  • Güler Duman & Oğuz Aksaç: 13 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde türkülerin güçlü yorumcularını bir araya getiriyor.

  • Omar Souleyman: 15 Temmuz'da Roxy sahnesinde sınır tanımayan ritimleriyle eğlence vadediyor.

  • Hüsnü Arkan Konseri: 17 Temmuz'da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde içten melodileriyle dinleyicilerini selamlıyor.

  • Onur Özdemir 'Raksedip Yarın Yokmuşçasına': 17 Temmuz'da Blind İstanbul sahnesinde pop tınılarıyla dinleyicilerini coşkulu bir dansa davet ediyor.

  • Ayçin Asan: 17 Temmuz'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşatıyor.

  • Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar: 19 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde çok özel bir müzik konsepti etrafında usta ismi ağırlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • D.I.S.C.O M.I.S.C.O 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 14 Temmuz'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde retro kuşağının kült şarkılarını dans pistine getiriyor.

  • 90'lar Gecesi: 14 Temmuz'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde geçmişin tatlı anılarını tazeleyen şarkılarla coşturuyor.

  • Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 17 Temmuz'da Jolly Joker Kartal İstMarina ve 18 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnelerinde zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Altın Disco - Türkçe Pop Parti: 17 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde bitmeyen bir dans enerjisi vadediyor.

  • Onur Öztürk - 90'lar Türkçe Pop Konser: 18 Temmuz'da Kılçık Mekan sahnesinde en hareketli pop şarkılarını dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 18 Temmuz'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde eğlenceyi doruklara taşıyor.

  • Dj Fırat CANPOLAT ile 90's & 2000's Türkçe Pop Party: 18 Temmuz'da Mask Beach sahnesinde 90'ların hitleriyle kesintisiz bir eğlence sunuyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 18 Temmuz'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde katılımcıları dansa doyuruyor.

  • Walkman 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 18 Temmuz'da Moda Kayıkhane sahnesinde eski şarkılara modern bir coşku katıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 13 Temmuz'da Saint Antuan Kilisesi sahnesinde mumların aydınlattığı tarihi ve mistik atmosferde klasik tınıları yankılandırıyor.

  • Candela Concert: Echoes of History & Lights of Beauty: 19 Temmuz'da Beyoğlu Sahne mekanında mum ışığı altında dinlendirici ve büyüleyici bir enstrümantal dinleti sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

  • Karaoke Gecesi: 13 Temmuz'da Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu katılımcılara devrediyor.

  • Yabancı Damat Quiz Night: 14 Temmuz'da Community Hub sahnesinde eğlence dolu bir bilgi yarışması vadediyor.

  • Unmute Canlı Karaoke: 16 Temmuz'da JJ Pub Kanyon sahnesinde canlı orkestra eşliğinde yıldızlaşma şansı sunuyor.

  • Off Campus Party: 17 Temmuz'da The Wall Saloon & Performance sahnesinde gençliğin enerjisini yansıtıyor.

  • Roman Cümbüş Gecesi: 15 Temmuz saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde ritmi yükseltiyor.

  • BALKAN CHAOS PARTY: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 17 Temmuz'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde coşkulu Balkan ezgilerini dans pistine taşıyor.

  • Burgazada Tribute Night Vol.1: 18 Temmuz'da Burgazada Cennet Bahçesi sahnesinde adanın huzurunu sevilen şarkılarla buluşturuyor.

  • DJ Akden & Yağmur Nilsu - Kadınlar Matinesi: 19 Temmuz'da Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde kadınlara özel, ritim ve eğlence dolu bir performans sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın