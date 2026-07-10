İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 13 – 19 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Yaz Festivalleri

Temmuz ayının sıcağı, İstanbulluları açık hava sahnelerine davet ediyor! Şehrin ritmini sıcak bile düşüremezken, 13 – 19 Temmuz haftasında İstanbul'da birbirinden değerli sanatçılar sahneye çıkıyor. Şebnem Ferah'tan Gorillaz'a, Şevval Sam'dan Bülent Ersoy'a uzanan konserlerle müzikseverleri hareketli bir hafta bekliyor. Adalarda ve şehrin farklı noktalarındaki etkinlik alanlarında ise festivaller hız kesmeden devam ediyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli partiler nerede düzenleniyor? Yaz festivalleri hangi alanlarda gerçekleşiyor? 13 – 19 Temmuz tarihleri arasında şehrin en sevilen konser alanlarında kimler müzikseverlerle buluşuyor? Gelin, hep birlikte bu haftanın müzik rotasına göz atalım.

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