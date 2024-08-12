12 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bir dönem başta Gülşen olmak üzere birçok kadın sanatçının sahne kostümüne "anneyim" diyerek ateş püsküren Demet Akalın, verdiği kilolardan sonra benzer kıyafetlerle konser vermeye başlayınca sosyal medya ikiye bölündü. Önceki gün bikinisiyle konser veren Akalın, bir takipçisinin “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna da sessiz kalamadı.
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2. Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde aşka yelken açtığı öğrendiğimiz oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı bu sefer de gözde tatil mekanında el ele diz dize görüntülendiler.
3. Geçtiğimiz günlerde Harbiye konseri esnasında protokoldeki seyircilerin şarkı bitmeden kalkmasına sinirlenince kibarca küfredip nezaket dersi vermesi epey gündem olmuştu. Magazin Burada tarafından görüntülenen Mahsun Kırmızıgül'se "saygısızlık" diyerek Süperstar'ın arkasında durdu.
4. YouTube hesabından dizi ve film eleştiri yaptığı videolarla tanınan Murat Soner, Rapçi Sefo'nun fotoğrafıyla beraber müzik dünyasının geldiği noktaya parmak bastı. Kendi fotoğrafını paylaşıp "resim temsilidir" Soner'e had bildirmek isteyen Sefo ava giderken avlandı.
5. "Erkekleri Koruma Derneği" adlı (Twitter) hesabının Merve Boluğur adına açılan parodi hesabından atılan "Erkeklerin %99'u şerefsizdir" tweetini gerçek sanınca ortalık karıştı. Ünlü oyunca dava açtığını sanan derneğin paylaşımından sonra Merve Boluğur'dan ilk açıklama geldi!
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6. Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Arzu Sabancı geçtiğimiz gün eşi Ömer Sabancı'yla özel bir gecede boy gösterdi. Asaletiyle beğeni toplayan sosyetik güzel, takipçilerinden gelen "babaanne olduğunuza inanamıyorum" yorumlarını da beğenmeden geçmezken gözler gelini Nazlı Sabancı'dan gelen yoruma da çevrildi.
7. Son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya bu sefer de radikal bir karar alıp saçlarını boyatınca değişen imajıyla gündeme bomba gibi düştü.
8. Geçtiğimiz gün Disneyland çıkarmasından pozlarıyla konuşulan Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, kime benzediği konusundaki meseleye son noktayı kendisi koydu! Cem Yılmaz'ın videoya aldığı Kemal, bir heves Pete Davidson'a benzediğini anlattı, üstüne bir de six pack şov yaptı! 😂
9. Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kumarki geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırmış ardından ocak ayında ikili, ilişkiye bir şans daha tanımıştı. Çiftin evliliğini verdikleri ikinci şans da kurtaramadı...
10. Önce kalça estetiği yaptırdığını sonra da çenesinde ve dudağında dolgu olduğunu belirten Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde doğallığa sardığını söylemiş, doğallığını da masaj çubuğuna bağlamıştı. Melek Mosso'nun üç ay önce temporal lift ameliyatı yaptırdığı doktorunun paylaştığı videoyla ortaya çıktı!
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11. Ünlü oyuncu Barış Falay ve eşi Esra Ronabar, denizin tadını çıkartırken objektiflere yakalandı. Barış Falay, geçtiğimiz gece romantik cümleler kurduğu bir röportaj vermişti.
12. Aybüke Pusat'la bir ayrıl bir barış aşk yaşayan Furkan Andıç, Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı gecelerinde görüntülendi. Üstelik yalnız da değildi!
13. Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na evinin kapılarını açan Feyza Civelek'in pespembe ve ıvır zıvır dolu odası fena göz kanattı!
14. Geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki konserinde günlerce gündemin göbeğine oturan bir protokol krizi yaşayan Ajda Pekkan, olayın tüm detaylarını anlattığı bir açıklamada bulundu, meseleye yeniden sert çıkmadan edemedi!
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