10 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Haziran Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Haziran Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Beykoz’da, huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı tespit edilen personel Mehmet Şakir Ö., gözaltına alındı. Huzurevinde, bir hasta bakıcının hastaya şiddet uyguladığı görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Apple, herkesin merakla beklediği, iPhone’ları neredeyse baştan aşağı değiştirecek ve cihazlara yapay zekayı getirecek iOS 18’i sonunda tanıttı. İşte İOS 18 güncellemesi ile telefonlara gelecek yeni özellikler
Bir dergiye kapak olan Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'un kapak pozu sosyal medyada gündem oldu. Üç güzelin pozu ortalığı ateşe verdi!
İkinci sezonu tamamlayan Yalı Çapkını ekibi final kutlaması yaptı! O anlardan sızan videoda Afra Saraçoğlu'nun kendini kaybederek dans etmesi ve Mert Ramazan Demir'in de kendisine ayak uydurmaya çalışması kahkaha attırdı!
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Son günlerde dur durak bilmeyen Bircan Bali, tüm ünlüler camiasını bir güzel gömdükten sonra Kerimcan Durmaz'ı övmeye karar verdi! Yeni eril hali hakkında ne düşündüğü sorulan Bircan Bali, enteresan bir itirafta bulundu...
İşletme Sahibi Bir Kişinin Sosyal Medyada Paylaştığı Mizah Dolu Video Viral Oldu: Büfecilere Selam Olsun!
Ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanan Dünya Güzellerim'den Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'li yeni poz geldi!
Apple, bugün düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde güncellenen işletim sistemleri ile birlikte yeni yapay zeka modeli Apple Intelligence'ı duyurdu.👇
Voleybol Sevinciyle Olay Olan Kadın Taraftar Maç Günü Yaşadıklarını Anlattı!
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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Mert Demir bugün bir ameliyat geçirdi. Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşayan Demir'i biricik sevgilisi elbette yalnız bırakmadı!
Esenyurt'taki Bir Sitede Asansör Yangını Çıktı: Dehşet Verici Anlar Yaşandı!
Son dönemlerin en popüler projelerinden biri olan Bahar dizisinin kötü kadın Rengin'i Ecem Özkaya, estetik iddialarını yanıtladı.
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