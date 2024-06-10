Ortaya Çıkan Görüntüler Kan Dondurdu! Huzurevinde Kalanlara Şiddet Uygulayan Personel Gözaltına Alındı
Ortaya Çıkan Görüntüler Kan Dondurdu! Huzurevinde Kalanlara Şiddet Uygulayan Personel Gözaltına Alındı
Beykoz’da, huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı tespit edilen personel Mehmet Şakir Ö., gözaltına alındı. Huzurevinde, bir hasta bakıcının hastaya şiddet uyguladığı görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beykoz'da bir huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle huzurevi personeli Mehmet Şakir Ö.'nün iş akdinin kuruluş tarafından feshedildiğini açıkladı. Mehmet Şakir Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Huzurevinin penceresinden bir hasta ile hasta bakıcı arasından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta bakıcı, yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
İşte olay yaratan o görüntüler...
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