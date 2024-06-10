Trafikte Tartıştığı Motosikletliye Bıçak Çekti: “Seni İkiye Bölerim”
Trafikte Tartıştığı Motosikletliye Bıçak Çekti: “Seni İkiye Bölerim”
Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın ‘seni ikiye bölerim' diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
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Olay, Ümraniye'de yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı.
Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci ‘Seni ikiye bölerim' diye tehdit etti.
Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.
İşte trafikte yaşanan o olayın görüntüleri...
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Olmayan bir şeyi varmış gibi inanmak ve buna göre hareket etmek. Zorla kendilerine küfür edildiğini iddaa etmek. Nasıl hastalıklı bir durum. Ve böyleleri ara... Devamını Gör
Belinden makinayi cikarinca madam oluyor bu tipler. Polis mi, he o hersey bitince geliyor.
ya yeminle millet sapitti