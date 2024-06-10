Eşini Tehdit Eden, Döven Sonra da Bıçaklayan ‘Adam’ Serbest Bırakıldı!

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın TV100’deki köşe yazısında gündeme getirdiği haber adeta şok etkisi yarattı. Kocası ile boşanma aşamasında olan kadın, kocası tarafından önce tehdit edildi, sonra dövüldü en sonda da iki kez bıçaklandı. Mahkemeye çıkan ‘koca’ serbest bırakıldı.

İşte Barış Yarkadaş’ın köşesine taşıdığı skandal olayın detayları: