Eşini Tehdit Eden, Döven Sonra da Bıçaklayan ‘Adam’ Serbest Bırakıldı!
Eşini Tehdit Eden, Döven Sonra da Bıçaklayan ‘Adam’ Serbest Bırakıldı!
Kaynak: https://www.tv100.com/kadina-siddetin...
Gazeteci Barış Yarkadaş’ın TV100’deki köşe yazısında gündeme getirdiği haber adeta şok etkisi yarattı. Kocası ile boşanma aşamasında olan kadın, kocası tarafından önce tehdit edildi, sonra dövüldü en sonda da iki kez bıçaklandı. Mahkemeye çıkan ‘koca’ serbest bırakıldı.
İşte Barış Yarkadaş’ın köşesine taşıdığı skandal olayın detayları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Bu sabah saatlerinde bana ulaşan Leyla Akay, boşanmaya çalıştığı eşi Sinan Akay tarafından tehdit edildiğini, şiddet gördüğünü, dövüldüğünü ve iki kez bıçaklı saldırıya uğradığını söyleyince “Şikayetçi oldunuz mu?” diye sordum. Leyla Akay, “İki kez şikayetçi oldum, bıçaklanmama rağmen Sulh Ceza Hakimliği’nden serbest kaldı” dedi. Hemen ardından da ekledi: “Barış Bey, yaşadığımız kent olan Iğdır küçük bir yer. Sesimi duyuracak makam bulamıyorum. Size mahkeme tutanakları ve şiddete uğradığıma dair fotoğrafları göndermek istiyorum. Bir hakim, gözleriyle gördüğü bir olaya rağmen beni bıçaklayan eşimi nasıl serbest bırakabilir?”
Leyla Akay ve KYK yurdunda güvenlik olarak çalışan ve daha önce taciz dosyasında da adı geçip beraat alan eşi Sinan Akay şiddetli geçimsizlikten dolayı 1 yıl önce mahkemeye başvurarak boşanmak istiyor. Leyla Hanım, dosyaya 3 darp ve bir bıçaklama raporu ibraz ediyor. Sinan Akay, bu suçlardan dolayı cezaevinde sadece 1 gün yatıyor. Sinan Akay, cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerine devam ediyor. Leyla Akay bunun üzerine 18 Mayıs 2024 tarihinde yeniden savcılığa başvuruyor ve tehdit edildiğini söylüyor. Savcılık Sinan Akay’ı ifadeye çağırıyor. Sinan Akay bunun üzerine eşi Leyla Akay’ı çocuklarının hastalığını bahane ederek görüşmeye çağırıyor, Leyla Akay da avukatının bilgisi dahilinde Iğdır Adliyesi’ne yakın bir bölgede görüşmeyi kabul ediyor.
3 Haziran günü eşiyle adliye yakınındaki bir araçta buluşan Leyla Akay, yeniden tehdit ve hakarete maruz kalıyor. Leyla Akay o an KADES’ten yardım istemeye çalışırken, eşi telefonuna el koyuyor. Bu sırada ise arabayı çalıştırarak adliyeden uzaklaşıyor. Sinan Akay aracı kullanırken eşini de darp ediyor. Bir süre sonra ise elindeki bıçakla saldırarak yaralıyor. Sayısız bıçak darbesi alan Leyla Akay kendisini araçtan atmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Aracın sağ kapısı açık bir şekilde ormanlık bir alana giriyorlar. Bu sırada “Seni öldüreceğim. Git bildiğin yere şikayet et. Seni daha önce de bıçakladım, ne yaptılar? Benim arkam sağlam, bana bir şey olmaz. Yüzüne kezzap atacağım, öldüreceğim” diyor.
Sinan Akay, bir süre sonra aracı hareket ettiriyor. Bir eliyle ise eşi Leyla Akay’ın saçlarından tutuyor ve araçtan inmesine izin vermiyor. Bu sırada yola çıktıklarında arkalarından gelen bir aracın sürücüsü Leyla Akay’ın ayaklarının açık olan kapıdan sarktığını fark ediyor. Sürücü bunun üzerine sürekli kornaya basarak “Sizi gördüm’’ mesajı veriyor. Panikleyen Sinan Akay, eşi Leyla Akay’ı araçtan atarak hızla uzaklaşıyor.
Arkadan gelen aracın sürücüsü hemen ambulans çağırıyor. Leyla Akay hızla tedavi edilirken, polis nerede olduğu bilinmeyen Sinan Akay’ı arayarak emniyete gelmesini istiyor. Ehliyetini alkollü araç kullandığı için kullanma yeterliliği olmayan Sinan Akay, kendi aracıyla emniyete geliyor ve teslim oluyor. Gözaltı işlemi uygulanan Sinan Akay, hemen savcılığa sevk ediliyor. Savcı, şiddet faili Sinan Akay’ı tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ediyor. Ancak ‘’Benim arkam sağlam, bana bir şey olmaz’’ diyen Sinan Akay, serbest kalıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın