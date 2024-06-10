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Devlet Hastanesi Tuvaletinde 15 Yaşındaki Çocuğa Taciz: Kamera ile Görüntüsünü Çekti!

Devlet Hastanesi Tuvaletinde 15 Yaşındaki Çocuğa Taciz: Kamera ile Görüntüsünü Çekti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.06.2024 - 16:20

Burdur Devlet Hastanesi tuvaletinde B.Ş. (15) adlı kız çocuğunun görüntüsünü çeken hastane çalışanı H.Y. (25) tutuklandı.

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Olay, 6 Haziran'da Burdur Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Olay, 6 Haziran'da Burdur Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Rahatsızlandığı için acil servise başvuran B.Ş. kendisinden istenen idrar tahlilini vermek için tuvalete girdi.

Rahatsızlandığı için acil servise başvuran B.Ş. kendisinden istenen idrar tahlilini vermek için tuvalete girdi.

B.Ş., bu sırada bir kişinin kapının altından cep telefonuyla kendisini görüntülediğini fark etti.

B.Ş., bu sırada bir kişinin kapının altından cep telefonuyla kendisini görüntülediğini fark etti.

Telefonu tekmeleyen B.Ş. dışarı çıktığında şüpheliyi bulamadı. Polise haber veren B.Ş., şikayetçi oldu.

Telefonu tekmeleyen B.Ş. dışarı çıktığında şüpheliyi bulamadı. Polise haber veren B.Ş., şikayetçi oldu.

Yapılan kamera incelemesinde şüphelinin hastanede işçi olarak çalışan H.Y. olduğu tespit edildi.

Yapılan kamera incelemesinde şüphelinin hastanede işçi olarak çalışan H.Y. olduğu tespit edildi.
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Polisin çalışmasının ardından H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.

Polisin çalışmasının ardından H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.
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