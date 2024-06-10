Görüş Bildir
Haberler
Gündem
DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’ın Oğlu Cenk Sakık Tutuklandı

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’ın Oğlu Cenk Sakık Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.06.2024 - 23:20 Son Güncelleme: 10.06.2024 - 23:37

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 04.15'te Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 04.15'te Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.

Öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
10
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın