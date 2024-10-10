10 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Oğuzhan Uğur yalnızca 10 dolarlık bir maliyetle sesinin kullanıldığı yeni nesil dolandırıcılık karşısında "Çok başkaydı hayalimizdeki gelecek" diyerek isyan etti.
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2. Magazin gündeminin en popüler isimlerinden biri olan Hafsanur Sancaktutan bir dergiye verdiği röportajla öne çıktı. Ünlü oyuncunun 'regl' açıklaması hemcinsleri tarafından takdir topladı.
3. Ülkemizde korkunç şekilde artan kadın cinayetlerinden sonra geçmiş aylarda bir sergi için verdiği pozlar nedeniyle linç yiyen Uraz Kaygılaroğlu, 'Erşan Kuneri' galasına katılmadı. Cem Yılmaz ise rol arkadaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı.
4. Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Şevval Sam'ın ülkemizde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili sorulan soruları reddetmesi çok eleştirilmişti. Ünlü sanatçı, o günkü sözlerine açıklık getirdiği yeni bir açıklamada bulundu.
5. Boşanma kararları ile magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Wanda Nara ve Icardi, geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmiş ve barışma sinyallerini vermişlerdi. Ünlü çiftten ilk aile pozu ise geçtiğimiz saatlerde geldi.
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6. Üst üste yaşanan Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve Sıla bebek olayları hepimizin yüreğinde derin bir yara açtı. Kan donduran olaylar sonrası tepkisiz kalmayan Berk Oktay, küfürlü bir paylaşımda bulunurken öfkeden deliye döndü!
7. Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un takılarının sahte kendi takılarının gerçek olduğunu söyleyerek adeta Diva'ya meydan okuyan Murat Övüç geri vites yaptı.
8. Ünlü oyuncu Perihan Savaş, konuk olduğu Empati programında özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. 13 yaşında anne baskısından kaçmak için evlendiğini anlatan Savaş'ın hikayesi şaşırttı.
9. Can Bonomo, intihar eden ablası Funda Bonomo'nun sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.
10. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü isimlerin aksine çatır çatır konuşan Murat Övüç, sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı.
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11. Geçtiğimiz günlerde Amor Gariboviç defilesinde boy gösteren Cemre Baysel'in devasa güllü elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vurulmuştu. Elbisenin şokunu atlatanlar bu sefer de göz makyajına fena takıldı!
12. Eline makas alıp saçlarını kesmeye girişen Tuba Büyüküstün, kırıklarını alırken olayı fazla dramatize edince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
13. TOD Tv'de yayınlanan yeni dizisi Sorgu'yla gündemde olan Hazal Kaya, Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" isimli programına konuk oldu. Sohbet sırasında "Ali Atay'a biri asılınca ne oluyor?" sorusu yöneltilen güzel oyuncu, verdiği cevapla kimsecikleri inandıramadı!
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