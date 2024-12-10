10 Aralık Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Aralık Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Aralık Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının İstanbul - Abu Dabi uçuşunu yapan ve Pegasus’un İstanbul - Çukurova uçuşunu yapan uçaklarına yıldırım isabet etti. İki uçak da kalkışından kısa bir süre sonra yaşanan yıldırım olayı sebebiyle İstanbul’a geri döndü.
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Futbolun en karizmatik figürlerinden biri olan Jose Mourinho, yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, kendine özgü tarzı ve tavırlarıyla da gündeme damga vurmayı başaran bir isim. 'Özel biri' olarak anılmaya başladığı günden bu yana sıra dışı açıklamaları, hareketleriyle dillerden düşmeyen Portekizli, bugünlerde ise eski halinden oldukça uzakta.
3 sezondur Show TV ekranlarında fırtına gibi esen Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz sezonun sonunda büyük iddialarla çalkalanmıştı. Sezon sonunda kendini yorgun hissettiğine dair açıklamalar yaparak gündeme bomba gibi düşen Müjde Uzman, kısa bir süre sonra diziden ayrılmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un sitemli açıklamalarının ardından da diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Turgut, aradan geçen ayların ardından Müjde Uzman'ın diziye dönüş ihtimalinin olup olmadığını açıkladı.
Kısa bir süre önce milyonlarca kullanıcısı olan HGS uygulamasının hacklenmesi ve kullanıcılarına küfürlü mesajlar atılmasının ardından bir arıza da Marmaray’da yaşandı. Ulaşım için Marmaray kullanan yolcular ekranlarda beliren “Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır” mesajıyla karşılaştı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Atlethic Club, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Türk futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya gelen İspanyol ekip, Türkçe gönderiler yayınlamaya başladı. Kulübün tarihi anlatıldı, önemli detaylar verildi.
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Bu sene başarısını herkeslere kanıtlayan ve En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Kavuşan Mert Yazıcıoğlu günlerdir gündemden düşmüyor. Her hareketiyle takdir toplayan karizmatik ismin ödülünü alırken 'Sonunda hak ettiği yeri buldu' sözlerinden tutun da üç yıl öncesinde bu anların yaşanacağını biliyormuşçasına yaptığı konuşmaya kadar birçok detay dikkat çekerken geçtiğimiz gün bir video X'in gündemine düştü. Demet Akalın'ın zamanında Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'i karşılaştırdığı ve tarafını belli ettiği o anlar yeniden gündem oldu. Yazıcıoğlu hayranları Akalın'ı zamanında ettiği sözler için eleştirirken şarkıcıdan da tahmin edersiniz ki cevap gecikmedi. Gelin zamanında edilen o sözlere ve Demet Akalın'a gelen tepkilere birlikte bakalım...
Altın Kelebek'te En İyi Komedi Dizisi ve En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülleri'nin sahibi Prens'in yeri hepimiz için ayrı. Bambaşka bir mizah anlayışıyla tanıştıran Prens, ödüllerle başarısını da taçlandırınca adeta şenlik havası ortaya çıktı. Dizi o kadar seviliyor ki yeni sezonun bir an önce gelmesini istiyoruz. Heyecanlı izleyicilerden bir tanesi de tam da bu konudaki isteğini dile getirdi. Ancak dizinin başrolü ve senaristi Giray Altınok, anlamlı cevabıyla mest etti.
Dün bir sigorta şirketinde yaşanan hackleme skandalından sonra bir hackleme olayı da HGS’nin başına geldi. HGS kullanıcılarına “Eğer bu BTC adresine 25.000 dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım” şeklinde bildirimler gitti.
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, son günlerde bambaşka bir konuyla gündemde. Ünlü şefin sahibi olduğu restoranın istinat duvarının çökmesi sebebiyle bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Hakkında açılan soruşturma sonucunda Somer Sivrioğlu 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu kararın ardından ünlü şefe arkadaşlarından destek geldi. MasterChef jürileri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'na mesajlarıyla destek oldu.
Bu sene 50.'si gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni yine yıl bitmeden magazin manşetlerine damga vuran birçok ana ev sahipliği yaptı. Cem Davran ve Çağla Şikel'in bu sene de sunuculuğunu üstlendiği gecede laf çarpmalar da kaos da eksik olmadı. Fakat gecenin öne çıkan anlarından birisi Müge Anlı'nın ödül konuşmasında resmen yargı dağıttığı o anlar oldu. Çağla Şikel ve Müge Anlı arasında yaşanan gerginliğin tam ortasında kalan o isim ise Cem Davran oldu! Ne yapacağını bilemeyen Davran'ın bu halleri magazinin tozlu sayfalarında yaşanan, Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokatta arada kaldığı o anları tekrardan gün yüzüne çıkarttı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan ve 1500 metre serbest stil final yarışlarında 14.41.22'lik dereceyle dev organizasyonu beşinci sırada bitiren yüzücümüz Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda rahatsızlanarak programdan ayrılmak zorunda kalan tarihçi İlber Ortaylı, hastanedeki tedavisinden sonra bu akşam da TV100'de Okan Bayülgen'in programına çıktı. Programın diğer konuğu Soli Özel'le Suriye konusunu konuşurken gerilen İlber Ortaylı programı terk etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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