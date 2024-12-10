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Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Gençler Rekoru Kırarak Bronz Madalyanın Sahibi Oldu!

Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Gençler Rekoru Kırarak Bronz Madalyanın Sahibi Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 21:44

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan ve 1500 metre serbest stil final yarışlarında 14.41.22'lik dereceyle dev organizasyonu beşinci sırada bitiren yüzücümüz Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi bir başarıya imza attı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi bir başarıya imza attı.

17 yaşındaki milli yüzücü, erkekler 1500m serbest finalinde 14:20.64’lük derecesiyle bronz madalya kazanarak dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk yüzücü oldu.

17 yaşındaki milli yüzücü, erkekler 1500m serbest finalinde 14:20.64’lük derecesiyle bronz madalya kazanarak dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk yüzücü oldu.

Kuzey, bu derecesiyle gençler dünya rekorunu da kırmayı başardı.

Kuzey, bu derecesiyle gençler dünya rekorunu da kırmayı başardı.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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