Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Gençler Rekoru Kırarak Bronz Madalyanın Sahibi Oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden en genç sporcu olan ve 1500 metre serbest stil final yarışlarında 14.41.22'lik dereceyle dev organizasyonu beşinci sırada bitiren yüzücümüz Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisini daha ekledi.