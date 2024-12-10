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İstanbul’dan Kalkan THY Uçağına da Pegasus Uçağına da Yıldırım Düştü!

İstanbul’dan Kalkan THY Uçağına da Pegasus Uçağına da Yıldırım Düştü!

THY
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2024 - 00:46

Akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının İstanbul - Abu Dabi uçuşunu yapan ve Pegasus’un İstanbul - Çukurova uçuşunu yapan uçaklarına yıldırım isabet etti. İki uçak da kalkışından kısa bir süre sonra yaşanan yıldırım olayı sebebiyle İstanbul’a geri döndü. 

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İstanbul’daki yoğun yağışlı hava uçakların uçuşlarını da etkiledi.

İstanbul’daki yoğun yağışlı hava uçakların uçuşlarını da etkiledi.

İstanbul’dan kalkan THY’nın TK868 sefer sayılı İstanbul - Abu Dabi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra geri dönüş kararı aldı.

İstanbul’dan kalkan THY’nın TK868 sefer sayılı İstanbul - Abu Dabi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra geri dönüş kararı aldı.

THY uçağına, kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası yaşananları yolculara açıklayan kamptan pilot, kontrol amacıyla uçağın İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu.

THY uçağından bir süre sonra Pegasus uçağına da yıldırım isabet etti.

THY uçağından bir süre sonra Pegasus uçağına da yıldırım isabet etti.

İstanbul’dan kalkan PC2088 sefer sayılı Çukurova uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım düşmesi olayı yaşadı. Uçak İstanbul’a geri döndü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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