Gibi ve Prens'in Yeni Sezonunun Erkene Alınmasını İsteyen İzleyiciye Giray Altınok'tan Anlamlı Cevap!

Altın Kelebek'te En İyi Komedi Dizisi ve En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülleri'nin sahibi Prens'in yeri hepimiz için ayrı. Bambaşka bir mizah anlayışıyla tanıştıran Prens, ödüllerle başarısını da taçlandırınca adeta şenlik havası ortaya çıktı. Dizi o kadar seviliyor ki yeni sezonun bir an önce gelmesini istiyoruz. Heyecanlı izleyicilerden bir tanesi de tam da bu konudaki isteğini dile getirdi. Ancak dizinin başrolü ve senaristi Giray Altınok, anlamlı cevabıyla mest etti.