Gibi ve Prens'in Yeni Sezonunun Erkene Alınmasını İsteyen İzleyiciye Giray Altınok'tan Anlamlı Cevap!
Gibi ve Prens'in Yeni Sezonunun Erkene Alınmasını İsteyen İzleyiciye Giray Altınok'tan Anlamlı Cevap!
Altın Kelebek'te En İyi Komedi Dizisi ve En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülleri'nin sahibi Prens'in yeri hepimiz için ayrı. Bambaşka bir mizah anlayışıyla tanıştıran Prens, ödüllerle başarısını da taçlandırınca adeta şenlik havası ortaya çıktı. Dizi o kadar seviliyor ki yeni sezonun bir an önce gelmesini istiyoruz. Heyecanlı izleyicilerden bir tanesi de tam da bu konudaki isteğini dile getirdi. Ancak dizinin başrolü ve senaristi Giray Altınok, anlamlı cevabıyla mest etti.
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Blu TV ekranlarında yayınlanan Prens dizisi, kahkaha dolu bölümleriyle koskoca bir kitleyi kendine hayran bırakmayı başarmıştı.
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Bu başarısını da geçtiğimiz akşam aldığı Altın Kelebek Ödülleri'yle taçlandırmıştı.
3. sezonu için heyecanla beklediğimiz dizinin Nisan 2025'te izleyiciyle buluşacağı daha önce açıklanmıştı.
Heyecanlı bir izleyici de Gibi ve Prens'in yeni sezonlarının daha erken yayınlanmasına dair isteğini bu şekilde dile getirdi.
Bu çağrıyı yanıtsız bırakmayan Giray Altınok ise anlamlı bir açıklama yaparken bir kez daha kalbimizi kazandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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