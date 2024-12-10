Cillian Murphy'nin '28 Years Later' Filmindeki Zombi Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi

2025 yılının en heyecanla beklenen filmlerinden biri olan '28 Years Later'dan ilk fragman geldi. 2002 ve 2007 yıllarındaki filmlerin devamı olan yapımda Cillian Murphy'nin zombi hali görenleri şaşkına çevirdi. Oscar ödüllü oyuncunun bu haliyle şimdiden bir internet 'meme'si haline geleceğini söyleyenler bile oldu. Gelin önce çok ses getiren bu fragmana bakalım. Ardından filmin detaylarını size verelim.