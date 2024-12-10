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Cillian Murphy'nin '28 Years Later' Filmindeki Zombi Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi

Cillian Murphy'nin '28 Years Later' Filmindeki Zombi Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
10.12.2024 - 13:25

2025 yılının en heyecanla beklenen filmlerinden biri olan '28 Years Later'dan ilk fragman geldi. 2002 ve 2007 yıllarındaki filmlerin devamı olan yapımda Cillian Murphy'nin zombi hali görenleri şaşkına çevirdi. Oscar ödüllü oyuncunun bu haliyle şimdiden bir internet 'meme'si haline geleceğini söyleyenler bile oldu. Gelin önce çok ses getiren bu fragmana bakalım. Ardından filmin detaylarını size verelim.

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28 Days Later (2002) ve 28 Weeks Later (2007) filmlerinin devamı olan '28 Years Later' 2025 yılının yaz aylarında vizyona girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

28 Days Later (2002) ve 28 Weeks Later (2007) filmlerinin devamı olan '28 Years Later' 2025 yılının yaz aylarında vizyona girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes gibi yıldız isimlerin olduğu filmden ilk fragman bugün geldi.

Oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes gibi yıldız isimlerin olduğu filmden ilk fragman bugün geldi.

Cillian Murphy'nin aynı zamanda yönetici yapımcı olduğu filmde onun zombi hali izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Oscar ödüllü oyuncunun bu şoke edici görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hollywood'un yeni bir 'meme' yarattığını dile getirenler de oldu, bunun 28 yıl sonra değil 50 yıl sonra filmi olduğunu söyleyenler de...

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Oscar ödüllü oyuncunun bu şoke edici görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hollywood'un yeni bir 'meme' yarattığını dile getirenler de oldu, bunun 28 yıl sonra değil 50 yıl sonra filmi olduğunu söyleyenler de...

Danny Boyle'un yönetmen koltuğunda oturduğu '28 Years Later' filmi, bir zombi salgınından kurtulan insanların verdiği mücadeleyi konu alıyor. Salgından kurtulanların sırları ve mutasyona uğrayıp uğramadıkları açığa çıkıyor. Peki siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

Danny Boyle'un yönetmen koltuğunda oturduğu '28 Years Later' filmi, bir zombi salgınından kurtulan insanların verdiği mücadeleyi konu alıyor. Salgından kurtulanların sırları ve mutasyona uğrayıp uğramadıkları açığa çıkıyor. Peki siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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