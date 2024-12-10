Kaptan Amerika Dahil! 'Avengers: Doomsday' Filminin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu
Kaptan Amerika Dahil! 'Avengers: Doomsday' Filminin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu
Avengers hayranlarının heyecanla beklediği 'Avengers: Doomsday'in kadrosu giderek şekilleniyor. Robert Downey Jr.'ın kadroda olduğu geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ortaya çıkmıştı. Şimdi de kadroya Kaptan Amerika rolüyle tüm dünyanın kalbini kazanan Chris Evans dahil oldu. Peki 'Avengers: Doomsday' filminin kadrosunda kimler var? Chris Evans rolünü tekrarlayacak mı? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avengers hayranlarının heyecanla beklediği 'Avengers: Doomsday' filmi için geri sayım başladı. 2026 yılının mayıs ayında vizyona girmesi beklenen filmin oyuncu kadrosu giderek netleşiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Robert Downey Jr. Comic-Con'da bütün dünyaya bir sürpriz yapmış ve Marvel'ın kötü karakteri 'Victor von Doom' ile geri döneceğini duyurmuştu.
Deadline'ın haberine göre Robert Downey Jr.'dan sonra Marvel evrenine Chris Evans da dahil oldu. Evans, 'Avengers: Endgame' ile Kaptan Amerika rolünü devretmişti. O yüzden bu yapımda hangi rolde oynayacağı henüz belli değil. Tabii herkes onu tekrar Kaptan Amerika olarak görmek istiyor desek yanlış olmaz.
Yönetmen koltuğunda yine Russo kardeşlerin olduğu 'Avengers: Doomsday'in diğer oyuncuları da belli. Benedict Cumberbatch ve Tom Holland da bu kadroda aynı rolleriyle yer alacak.
Ayrıca Joseph Quinn, Pedro Pascal ve Vanessa Kirby de filmde rol alacak. Peki siz oyuncu kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görünüşe göre Marvel artık çok büyük hayran kitlesi olan karakterlerini birer birer topluyor. Zira o eski ihtişamlı günlerine dönmek istiyor. Yorumlara buyrun...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın