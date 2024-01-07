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07 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

07 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

Gündem Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.01.2024 - 01:35

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 07 Ocak Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Gelen zamla birlikte en ucuz 50 CL bira 48 TL olurken, en pahalı bira 125 TL oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Gelen zamla birlikte en ucuz 50 CL bira 48 TL olurken, en pahalı bira 125 TL oldu.

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Mersin'de iş arkadaşlarının eşlerine taciz mesajları atan bir kişi, durumun ortaya çıkması sonrası buluşmaya gittiği kafede kadınların eşleri tarafından darp edildi.

Mersin'de iş arkadaşlarının eşlerine taciz mesajları atan bir kişi, durumun ortaya çıkması sonrası buluşmaya gittiği kafede kadınların eşleri tarafından darp edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Murat Kurum'u göstermesi sonrası 'AK Parti içerisinden kulis alan bazı gazeteciler ters köşe mi yapıldı?' sorusu akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Murat Kurum'u göstermesi sonrası 'AK Parti içerisinden kulis alan bazı gazeteciler ters köşe mi yapıldı?' sorusu akıllara geldi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mart ayında yapılacak genel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Alpaslan Türkeş'in ölümünden önce atadığı son Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi'nin İBB Başkan adayı oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mart ayında yapılacak genel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Alpaslan Türkeş'in ölümünden önce atadığı son Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi'nin İBB Başkan adayı oldu.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu. Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u resmi olarak açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu. Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u resmi olarak açıkladı.

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MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu esra oldu.

MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu esra oldu.

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Prof. Dr. Celal Şengör Halk TV'de katıldığı canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Atatürk'ün ölümü öncesinde Selanik hasreti çektiğini söyleyen Şengör, 'Benim ailemin tamamı Rumelilidir. Benim iki tane dedem derdi ki 'Biz vatan kaybetmiş insanlarız, Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatana sahip çıkalım' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Celal Şengör Halk TV'de katıldığı canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Atatürk'ün ölümü öncesinde Selanik hasreti çektiğini söyleyen Şengör, 'Benim ailemin tamamı Rumelilidir. Benim iki tane dedem derdi ki 'Biz vatan kaybetmiş insanlarız, Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatana sahip çıkalım' ifadelerini kullandı.

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Ankara'da bir pavyona giden 'tebliğciler' solistin elinden mikrofonu alarak konuklara seslendi.

Ankara'da bir pavyona giden 'tebliğciler' solistin elinden mikrofonu alarak konuklara seslendi.

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En son ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından yeni isimler ifşa olmuş, kime güveneceğimizi şaşırmıştık. Şimdi de pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede intihar ettiği söylense de otopsi raporundan gelen fotoğraflar kafaları karıştırdı.

En son ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağından yeni isimler ifşa olmuş, kime güveneceğimizi şaşırmıştık. Şimdi de pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede intihar ettiği söylense de otopsi raporundan gelen fotoğraflar kafaları karıştırdı.

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İsrail'in mevcut Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet kabinesi toplantılarına katılan bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasını sağlayacak bir yasa tasarısının çıkarılması konusunda istekli olduğunu ifade etti.

İsrail'in mevcut Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet kabinesi toplantılarına katılan bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasını sağlayacak bir yasa tasarısının çıkarılması konusunda istekli olduğunu ifade etti.

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