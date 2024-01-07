Bakanlarına Güvenmiyor: İsrail Başbakanı Netanyahu Kabine Toplantılarına Katılanları Teste Sokmak İstiyor

Netanyahu, 'Bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu nedenle siyasi ve rütbeliler de dahil olmak üzere kabinede ve güvenlik toplantılarında yer alan herkesin yalan makinesinden geçmesini sağlayacak bir yasanın çıkarılması talimatını verdim” dedi.