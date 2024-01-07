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Bakanlarına Güvenmiyor: İsrail Başbakanı Netanyahu Kabine Toplantılarına Katılanları Teste Sokmak İstiyor

Bakanlarına Güvenmiyor: İsrail Başbakanı Netanyahu Kabine Toplantılarına Katılanları Teste Sokmak İstiyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.01.2024 - 22:51

İsrail'in mevcut Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet kabinesi toplantılarına katılan bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasını sağlayacak bir yasa tasarısının çıkarılması konusunda istekli olduğunu ifade etti.

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Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu'nun önerisi, İsrail Meclisi'ndeki bilgi sızıntılarına yönelik endişelerinden kaynaklanıyor.

Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu'nun önerisi, İsrail Meclisi'ndeki bilgi sızıntılarına yönelik endişelerinden kaynaklanıyor.

Netanyahu, 'Bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu nedenle siyasi ve rütbeliler de dahil olmak üzere kabinede ve güvenlik toplantılarında yer alan herkesin yalan makinesinden geçmesini sağlayacak bir yasanın çıkarılması talimatını verdim” dedi.

Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek de bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek de bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında tartışmalar yaşanmıştı.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasındaki gerilimden sonra muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid açıklamada bulunmuştu.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasındaki gerilimden sonra muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid açıklamada bulunmuştu.

Lapid, 'Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı' ifadelerini kullanmıştı.

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