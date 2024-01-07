Bakanlarına Güvenmiyor: İsrail Başbakanı Netanyahu Kabine Toplantılarına Katılanları Teste Sokmak İstiyor
Bakanlarına Güvenmiyor: İsrail Başbakanı Netanyahu Kabine Toplantılarına Katılanları Teste Sokmak İstiyor
İsrail'in mevcut Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet kabinesi toplantılarına katılan bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasını sağlayacak bir yasa tasarısının çıkarılması konusunda istekli olduğunu ifade etti.
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Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu'nun önerisi, İsrail Meclisi'ndeki bilgi sızıntılarına yönelik endişelerinden kaynaklanıyor.
Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek de bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.
Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasındaki gerilimden sonra muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid açıklamada bulunmuştu.
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