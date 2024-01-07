Tebliğciler Yine Pavyona Gitti! Bu Sefer Ankara'da Bir Pavyonda Solistten Mikrofonu Alıp Konuklara Seslendiler

Geçtiğimiz aylarda tebliğcilerin birkaç kez pavyona giderek, oradakilere uyarılarda bulunduklarını ve dualar ettiklerini görmüştük.
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Bu sefer de Ankara'da bir pavyona giden tebliğciler müziğin durdurulmasını isteyip solistten mikrofonu istediler.
Solist ise “Burada yani ne kadar yanlış doğru olduğu tartışılır. Burada herkes insan, herkes eğlenmeye çalışıyor. Hocamızı da kırmayalım hoş geldiniz, sefa getirdiler. Şöyle mikrofonu vereyim.” diyerek tebliğcilere izin verdi.
İşte o anlar;
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