Görüş Bildir
Haberler
Video
Tebliğciler Yine Pavyona Gitti! Bu Sefer Ankara'da Bir Pavyonda Solistten Mikrofonu Alıp Konuklara Seslendiler

Tebliğciler Yine Pavyona Gitti! Bu Sefer Ankara'da Bir Pavyonda Solistten Mikrofonu Alıp Konuklara Seslendiler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 00:32

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz aylarda tebliğcilerin birkaç kez pavyona giderek, oradakilere uyarılarda bulunduklarını ve dualar ettiklerini görmüştük.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu sefer de Ankara'da bir pavyona giden tebliğciler müziğin durdurulmasını isteyip solistten mikrofonu istediler.

Bu sefer de Ankara'da bir pavyona giden tebliğciler müziğin durdurulmasını isteyip solistten mikrofonu istediler.

Solist ise “Burada yani ne kadar yanlış doğru olduğu tartışılır. Burada herkes insan, herkes eğlenmeye çalışıyor. Hocamızı da kırmayalım hoş geldiniz, sefa getirdiler. Şöyle mikrofonu vereyim.” diyerek tebliğcilere izin verdi.

Solist ise “Burada yani ne kadar yanlış doğru olduğu tartışılır. Burada herkes insan, herkes eğlenmeye çalışıyor. Hocamızı da kırmayalım hoş geldiniz, sefa getirdiler. Şöyle mikrofonu vereyim.” diyerek tebliğcilere izin verdi.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?