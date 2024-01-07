Erol Dündar Duyurdu: Bira Fiyatlarına Dev Zam!
Erol Dündar Duyurdu: Bira Fiyatlarına Dev Zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Gelen zamla birlikte en ucuz 50 CL bira 48 TL olurken, en pahalı bira 125 TL oldu.
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Yeni yılda zam yağmuru hız kazanırken, alkol gurubu da gelen zamlardan nasibini almaya başladı.
Geçtiğimiz hafta rakı fiyatlarına gelen zammın ardından Anadolu Efes bira grubuna da yüzde 35 zam geldiği öğrenildi.
Haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Gelen zamla birlikte en ucuz 50 CL bira 48 TL olurken, en pahalı 33 CL bira 125 TL oldu.
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