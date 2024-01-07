Erol Dündar Duyurdu: Bira Fiyatlarına Dev Zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. Gelen zamla birlikte en ucuz 50 CL bira 48 TL olurken, en pahalı bira 125 TL oldu.