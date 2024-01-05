Zam Yağmuru Devam Ediyor: Bir Zam da Rakıya Geldi
Zam Yağmuru Devam Ediyor: Bir Zam da Rakıya Geldi
Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir alkol grubu fiyatlarına yüzde 30-32 aralığında zam geldiğini duyurdu.
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2024 yılının gelmesiyle birlikte zamlar da yağmur gibi gelmeye devam ediyor.
Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya arka arkaya zam geldi.
Bir alkol grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, yüzde 30-32 oranında artış geldiğini açıkladı.
Gelen zamla rakı fiyatlarında da artış yaşandı.
Güncellenen fiyatlarla 35’lik rakı 399 TL, 50’lik rakı 539 TL, 70’lik rakı 699 TL, 100’lük rakı 979 TL, 150 rakı da 1399 TL oldu.
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Akşamda rakı almayı düşünüyordum :) İmam maaşıyla profesör maaşı aynı oldu sonuçta, ortaya çıkacak bütçe açığı tabana yayılan dolaylı vergilerle kapatılmalı.
zevkimin içine nasıl edeceklerini biliyorlar
vatandaş kafayı içmeden bulacak bu gidişle