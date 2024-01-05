SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Gündemden Düşmüyor: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Gündemden Düşmüyor: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
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İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin kurumları olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon verileri sonrası 2023'ün ikinci yarısında 6 aylık enflasyonun yüzde 37,57 olmasıyla zam oranı da belli olmuştu.
2023 enflasyon verilerine göre yüzde 37,27 oranında 66 aylık enflasyon oranında zam netleşirken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplu sözleşme farkıyla yüzde 49,25 am geleceği biliniyor.
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı yüzde 37,57 olarak görülürken, emekliler arasında yaklaşık 12 puan fark, işçi emeklilerine zam oranının artışına yönelik soruları da beraberinde getirdi.
Emekliye ek zam gelir mi?
Alternatif planlara göre, Çalışma ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarak netleştirecek.
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En düşük emekli maaşı artacak mı?
Emekli maaş zamlarının farkı ne zaman ödenecek?
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