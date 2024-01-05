SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Gündemden Düşmüyor: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ancak maaşları en düşük 7 bin 500 TL olan emeklilerin yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL olan asgari ücretin yarısında kalmasıyla enflasyon zammının da yeterli gelmeyeceği düşünülürken, hükümetin emekliye ek zam yapacağı ve en düşük emekli maaşının artırılacağı da konuşuluyor.