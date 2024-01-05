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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Gündemden Düşmüyor: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ek Zam Gündemden Düşmüyor: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.01.2024 - 15:43

Emekli ve memur maaşlarına gelecek zamlar enflasyona göre belirlenirken, memur maaşlarını toplu sözleşme farkı olması nedeniyle daha fazla zam alacak olması gündemden düşmüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam ve en düşük maaşa yönelik çalışmalar da kulislerde konuşuluyor.

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İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin kurumları olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon verileri sonrası 2023'ün ikinci yarısında 6 aylık enflasyonun yüzde 37,57 olmasıyla zam oranı da belli olmuştu.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin kurumları olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon verileri sonrası 2023'ün ikinci yarısında 6 aylık enflasyonun yüzde 37,57 olmasıyla zam oranı da belli olmuştu.

Ancak maaşları en düşük 7 bin 500 TL olan emeklilerin yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL olan asgari ücretin yarısında kalmasıyla enflasyon zammının da yeterli gelmeyeceği düşünülürken, hükümetin emekliye ek zam yapacağı ve en düşük emekli maaşının artırılacağı da konuşuluyor.

2023 enflasyon verilerine göre yüzde 37,27 oranında 66 aylık enflasyon oranında zam netleşirken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplu sözleşme farkıyla yüzde 49,25 am geleceği biliniyor.

2023 enflasyon verilerine göre yüzde 37,27 oranında 66 aylık enflasyon oranında zam netleşirken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplu sözleşme farkıyla yüzde 49,25 am geleceği biliniyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı yüzde 37,57 olarak görülürken, emekliler arasında yaklaşık 12 puan fark, işçi emeklilerine zam oranının artışına yönelik soruları da beraberinde getirdi.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı yüzde 37,57 olarak görülürken, emekliler arasında yaklaşık 12 puan fark, işçi emeklilerine zam oranının artışına yönelik soruları da beraberinde getirdi.

NTV'nin aktardığına göre, ekonomi yönetimi çalışmalara başladı. Mali disiplinin bozulmaması ancak mart ayında da seçimlerin olması nedeniyle bütçe sınırlarını zorlanmadan, enflasyonla mücadeleyi bozmadan masada senaryolar konuşuluyor.

Emekliye ek zam gelir mi?

Emekliye ek zam gelir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma başlatırken, birkaç senaryonun masada olduğu biliniyor. 

Geçmiş yıllarda da işçi ve memur emeklileri arasında zam farkı bulunuyordu. Ancak fark 1-2 puan düzeyinde kalırken bu kadar yüksek olmamıştı.

Kulislerde alternatifler yer alıyor.

Alternatif planlara göre, Çalışma ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarak netleştirecek.

Alternatif planlara göre, Çalışma ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarak netleştirecek.
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En düşük emekli maaşı artacak mı?

En düşük emekli maaşı artacak mı?

Masadaki senaryoların içinde asgari ücretin ve açlık sınırının yarısında kalan en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL de bulunuyor. Hazine'nin kök maaşlara katkısıyla tamamlanan en düşük emekli maaşının da artırılması hedeflenirken, buna da Meclis'te yasal düzenleme gerekiyor. Erdoğan'ın onayı ardından Meclis'e getirilmesi planlanıyor.

Emekli maaş zamlarının farkı ne zaman ödenecek?

Emekli maaş zamlarının farkı ne zaman ödenecek?

Meclis'in 16 Ocak'a kadar kapalı olması nedeniyle düzenleme yasalaşırsa emeklilere maaş zammı farkları ödenebilecek.

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