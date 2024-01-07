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Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos Oldu!

Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos Oldu!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 18:44

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu. Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u resmi olarak açıkladı.

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Beşiktaş, teknik direktörlüğe 70 yaşındaki Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş, teknik direktörlüğe 70 yaşındaki Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.

Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.

Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u böyle duyurdu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un kariyerindeki başarılar şöyle👇

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un kariyerindeki başarılar şöyle👇

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Manuel Costa Santos Kimdir?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Manuel Costa Santos Kimdir?

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımında görev aldı.

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