Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos Oldu!
Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos Oldu!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu. Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u resmi olarak açıkladı.
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Beşiktaş, teknik direktörlüğe 70 yaşındaki Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.
Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.
Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u böyle duyurdu!
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