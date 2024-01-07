Atatürk'ü Anlatan Celal Şengör Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı! 'O Vatana Sahip Çıkalım'

Prof. Dr. Celal Şengör Halk TV'de katıldığı canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Atatürk'ün ölümü öncesinde Selanik hasreti çektiğini söyleyen Şengör, 'Benim ailemin tamamı Rumelilidir. Benim iki tane dedem derdi ki 'Biz vatan kaybetmiş insanlarız, Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatana sahip çıkalım' ifadelerini kullandı.