Atatürk'ü Anlatan Celal Şengör Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı! 'O Vatana Sahip Çıkalım'
Atatürk'ü Anlatan Celal Şengör Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı! 'O Vatana Sahip Çıkalım'
Prof. Dr. Celal Şengör Halk TV'de katıldığı canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Atatürk'ün ölümü öncesinde Selanik hasreti çektiğini söyleyen Şengör, 'Benim ailemin tamamı Rumelilidir. Benim iki tane dedem derdi ki 'Biz vatan kaybetmiş insanlarız, Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatana sahip çıkalım' ifadelerini kullandı.
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Halk TV yayınlanan 'Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar' programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör Atatürk ile ilgili bir hatıra anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Atatürk'ün ölümü öncesinde memleket hasreti çektiğini söyleyen Şengör, 'Ben o memleket kaybını yaşamış insanların çocuğu ve torunuyum. Benim ailemin tamamı Rumelilidir, benim iki tane dedem 'Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatana sahip çıkalım' ifadeleri kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Şengör'ün duygulandığı anlar 🎥
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