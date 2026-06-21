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Yay Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta başı İkizler burcundaki Mars ikili ilişkilerde, eşinle veya iş ortaklarınla aranda hararetli tartışmalara zemin hazırlıyor. Söylenen sözler bir anda alevlenip büyüyerek karşılıklı bir güç savaşına dönüşebiliyor. Haklı çıkmak uğruna köprüleri yıkmak yerine, empati kurarak yangını söndürmek ilişkilerini hasarsız atlatmanı sağlıyor.

Hafta ortasında Güneş ile Chiron altmışlığı ailevi miras, nafaka veya eşin finansal borçlarıyla ilgili geçmişten gelen bir yarayı şefkatle çözmeni destekliyor. Süregelen bir dava veya paylaşım konusunda uzlaşmaya vararak kendi iç huzurunu korumayı seçiyorsun. Maddiyattan ziyade ruhsal olarak hafiflemek, bu süreci senin için bir şifalanmaya dönüştürüyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün karesi aşk evinde yanılsamalara neden olarak seni pembe gözlükler takmaya itiyor. İlişkin varsa, partnerinin açıkça görünen hatalarını görmezden gelip kendini bir yalana inandırmak, ileride daha büyük bir hayal kırıklığına zemin hazırlayabiliyor. Bekarsan, asla bir araya gelemeyeceğin veya sana yalan söyleyen birine karşı platonik bir aşk besleyerek kendi kendini kandırma tehlikesiyle yüzleşiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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