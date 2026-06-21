Sevgili Yay, bu hafta başı Venüs ile Satürn üçgeni karaciğer, uyluk bölgesi ve eklemlerin üzerinde kalıcı şifalanma enerjilerini devreye sokarak disiplinli diyetlerin sonucunu almanı sağlıyor. Esneme hareketlerine ve karaciğer dostu gıdalara yönelerek bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir ortopedi veya diyetisyen randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Jüpiter altmışlığı ise düşen metabolizma hızını aniden ateşleyerek sana önemli bir yağ yakım kapasitesi sunuyor. Harekete geçmek ve spor rutinlerini canlandırmak için harika olan bu süreçte hemen ilk adımı atmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…