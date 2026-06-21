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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftaya İkizler burcundaki Mars'ın getirdiği çatışmacı ve rekabetçi enerjiyle başlayarak sözleşmelerde veya ortaklıklarda sınırlarını korumaya odaklanıyorsun. İş görüşmelerinde, ev sahibiyle olan diyaloglarında veya takım çalışmalarında karşı tarafın saldırgan tutumu seni kışkırtabiliyor. Masaya yumruğunu vurmak yerine zekice ve diplomatik manevralar yapmak, mesleki anlamda seni tartışmalardan galip çıkararak kriz ihtimallerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron altmışlığı eşin, ailen veya ortaklarınla paylaştığın maddi yükleri onarma fırsatı sunuyor. Sürekli ertelediğiniz bir borç yapılandırmasını çözmek veya tıkalı kalan bir burs/nafaka sürecini tatlı dille halletmek sana derin bir nefes aldırıyor. Uzlaşmacı bir dille attığın bu iyileştirici adımlar mı? İşte bu da sana omuzlarındaki ağır finansal yükten kurtulmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Yay burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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