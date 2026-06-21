Sevgili Yay, bu haftaya İkizler burcundaki Mars'ın getirdiği çatışmacı ve rekabetçi enerjiyle başlayarak sözleşmelerde veya ortaklıklarda sınırlarını korumaya odaklanıyorsun. İş görüşmelerinde, ev sahibiyle olan diyaloglarında veya takım çalışmalarında karşı tarafın saldırgan tutumu seni kışkırtabiliyor. Masaya yumruğunu vurmak yerine zekice ve diplomatik manevralar yapmak, mesleki anlamda seni tartışmalardan galip çıkararak kriz ihtimallerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Chiron altmışlığı eşin, ailen veya ortaklarınla paylaştığın maddi yükleri onarma fırsatı sunuyor. Sürekli ertelediğiniz bir borç yapılandırmasını çözmek veya tıkalı kalan bir burs/nafaka sürecini tatlı dille halletmek sana derin bir nefes aldırıyor. Uzlaşmacı bir dille attığın bu iyileştirici adımlar mı? İşte bu da sana omuzlarındaki ağır finansal yükten kurtulmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…