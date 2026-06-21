Sevgili Yay, bu haftaya Güneş ile Neptün karesinin getirdiği yoğun sis ve kafa karışıklığı ile başlayarak duygusal hayatında gerçeği kurgudan ayırt etmeye odaklanıyorsun. Masal gibi başlayan ama altı bütünüyle boş olan vaatlere kanmamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Gerçekçilik arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, eşinin veya partnerinin anlattığı bahanelere inanmak yerine sezgilerine güvenip olayların iç yüzünü sorgulayarak kendini olası bir aldanmadan koruyorsun; bu hafta körü körüne güvenmek yok. Bekarsan, sana dünyaları vadeden ama eyleme geçmeyen 'tatlı dilli' illüzyonistleri bütünüyle hayatından çıkarıyorsun. Kendi yarattığın hayallere aşık olmaktan vazgeçtiğin bu süreç, seni yanlış limanlara demir atmaktan kurtarıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…