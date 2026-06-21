article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftaya Güneş ile Neptün karesinin getirdiği yoğun sis ve kafa karışıklığı ile başlayarak duygusal hayatında gerçeği kurgudan ayırt etmeye odaklanıyorsun. Masal gibi başlayan ama altı bütünüyle boş olan vaatlere kanmamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Gerçekçilik arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, eşinin veya partnerinin anlattığı bahanelere inanmak yerine sezgilerine güvenip olayların iç yüzünü sorgulayarak kendini olası bir aldanmadan koruyorsun; bu hafta körü körüne güvenmek yok. Bekarsan, sana dünyaları vadeden ama eyleme geçmeyen 'tatlı dilli' illüzyonistleri bütünüyle hayatından çıkarıyorsun. Kendi yarattığın hayallere aşık olmaktan vazgeçtiğin bu süreç, seni yanlış limanlara demir atmaktan kurtarıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yay burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın