Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle ortak kaynaklar, finansal paylaşımlar ve güven ilişkileriyle ilgili konuları öne çıkarıyor. Bir kredi başvurusu, miras meselesi, ortak yatırım planı ya da birlikte yönetilen bir bütçe yeniden gündemine gelebilir. Uzun süredir beklediğin bir ödeme, sigorta işlemi veya resmi evrak süreciyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı ise beklenmedik bir çözüm, sürpriz bir haber ya da son anda değişen bir planın işini kolaylaştırmasını sağlayabilir.

Maddi konularda özellikle banka işlemleri, vergi ödemeleri, abonelikler ya da otomatik giderler üzerinde düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Daha önce gözünden kaçan küçük bir detayın bütçene düşündüğünden daha fazla etki ettiğini fark etmen mümkün. Bu hafta rakamlarla aranın iyi olması sana ciddi avantaj sağlayacak.

Aşk hayatında ise ilişkilerin derinliği ön plana çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcuysan gelecek planları, ortak sorumluluklar ya da maddi konular ilişkinizde önemli bir gündem maddesi olabilir. Bekar bir Başak burcuysan yüzeysel sohbetlerden çok sana güven veren ve duygusal olarak istikrarlı görünen kişiler dikkatini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan her detayı kontrol etmek değil, hangi detayların gerçekten önemli olduğunu ayırt etmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…