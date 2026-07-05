Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında uzun süredir üstlendiğin görünmez sorumluluklar daha fazla dikkatini çekebilir. Buluşmaları planlayan, özel günleri hatırlayan, sorun çıktığında ilk adımı atan ya da iletişimi sürdüren tarafın sürekli sen olup olmadığını fark edebilirsin. Neptün retrosunun etkisiyle bugüne kadar “Ben yaparım” diyerek geçtiğin detaylar artık gözünden kaçmayacak.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin ilişkiye ne kadar emek verdiğini daha objektif değerlendirmeye başlayabilirsin. Özellikle iptal edilen planlar, sürekli ertelenen konuşmalar ya da tek taraflı yürüyen bazı alışkanlıklar gündeme gelebilir. Bu hafta seni düşündüren şey büyük sorunlar değil, küçük dengesizliklerin zamanla büyümüş olması olabilir.

Bekar bir Başak burcuysan, kusursuz görünen ama seni sürekli belirsizlikte bırakan biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Tam tersine, uzun süredir hayatında olan ve sana kendini rahat hissettiren biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir. Hatta iş ortamından ya da günlük hayatının içinden biriyle ilgili duygularını yeniden değerlendirebilirsin.

Bu hafta aşk hayatında cevabı aradığın soru “Beni ne kadar etkiliyor?” değil, “Bu ilişki ne kadar karşılıklı ilerliyor?” olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…