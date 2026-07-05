Sevgili Başak, bu hafta para konusunda uzun süredir gözünün önünde duran ama fark etmediğin küçük bir ayrıntı dikkatini çekebilir. Belki aylar önce iptal ettiğini sandığın bir üyelik hâlâ kartından çekim yapıyordur, belki de düzenli ödediğin bir hizmetin daha uygun bir alternatifi olduğunu fark edersin. Neptün retrosu, özellikle “nasıl olsa otomatik işliyor” diyerek kontrol etmediğin alanlarda sürprizler yaratabilir. Öte yandan eski bir fiş, garanti belgesi ya da unutulmuş bir iade hakkı sana beklenmedik bir geri ödeme getirebilir. Bu hafta kazanç yeni para kazanmaktan çok, gözden kaçan parayı geri bulmakla ilgili olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…