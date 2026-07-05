Sevgili Başak, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle sindirim sistemi ve bağırsak düzeni üzerinde etkili olabilir. Dışarıda yenilen yiyecekler, düzensiz öğün saatleri ya da son kullanma tarihi yaklaşan ürünler beklenmedik mide ve bağırsak hassasiyetlerine neden olabilir. Özellikle beslenme düzeninde küçük değişiklikler bile bedeninin verdiği tepkileri daha görünür hale getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…