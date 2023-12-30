Zeki Demirkubuz Bir Söyleşide Bir Hayranıyla Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı: "Zeki Abi, Nuri Bilge Boş Adam"

Bildiğiniz üzere ülkemizin başarılı yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve polemikten uzak duran Nuri Bilge Ceylan'ın, geçtiğimiz gün Zeki Demirkubuz'un kendisine yaptığı eleştiriye yanıt vermesiyle ikili arasındaki gerginlik yeniden gündem oldu.
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Zeki Demirkubuz, söyleşisi sırasında bir hayranı ile arasında geçen Nuri Bilge Ceylan diyaloğunu anlattı.
Yolda gördüğü bir hayranının kendisine "Zeki Abi, Nuri Bilge boş adam" dediğini söyleyen Demirkubuz'un o anları gündem oldu.
İşte o anlar;
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Yakışıyor mu sana böyle büyük bir yönetmenin arkasından atıp tutmak herkes karakterini ortaya koyuyor eninde sonunda
Avuntusuna bak hele
TFF başkanı haberi için buradayım. Malum oraya yorum yazdırmıyorsunuz. Dicektim ki Allah şifa versin sağlığına dikkat et. Sende insansın üzülürüm.. Olmuyorsa... Devamını Gör
iki gündür her içerik altına alakasız yorumların olması çok normal kardeşim, ha başkana gelince reyiz yapacağını yapar 😅