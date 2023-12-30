Zeki Demirkubuz Bir Söyleşide Bir Hayranıyla Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı: "Zeki Abi, Nuri Bilge Boş Adam"

Bildiğiniz üzere ülkemizin başarılı yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve polemikten uzak duran Nuri Bilge Ceylan'ın, geçtiğimiz gün Zeki Demirkubuz'un kendisine yaptığı eleştiriye yanıt vermesiyle ikili arasındaki gerginlik yeniden gündem oldu.