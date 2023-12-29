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Ragnarok'daki Saxa'ya Benzetilen Kadın Karakteri Canlandıran Oyuncuyla Karşılaşınca Birlikte Çay İçtiler

Ragnarok'daki Saxa'ya Benzetilen Kadın Karakteri Canlandıran Oyuncuyla Karşılaşınca Birlikte Çay İçtiler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 11:25 Son Güncelleme: 29.12.2023 - 11:26

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Geçtiğimiz aylarda 3. sezonuyla final yapan Ragnarok dizisi son yılların en beğenilen dizileri arasına girmişti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@heybensenaa/v...
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Sürekli Ragnarok dizisinde Saxa karakterine benzetilen bir Tiktok kullanıcısı, karakteri canlandıran Theresa Frostad Eggesbo ile karşılaşınca ortaya çok tatlı bir video çıktı.

Sürekli Ragnarok dizisinde Saxa karakterine benzetilen bir Tiktok kullanıcısı, karakteri canlandıran Theresa Frostad Eggesbo ile karşılaşınca ortaya çok tatlı bir video çıktı.

Bir konser için Türkiye'de bulunan oyuncunun samimi halleri beğeni topladı.

Bir konser için Türkiye'de bulunan oyuncunun samimi halleri beğeni topladı.

İşte o video;

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sairsel

saxa yapıyosunnn 🤭😂

Bozkurt

God Of War Ragnarok sandım. :)

Bozkurt

Dizisi yok ama yüz modelleri var.