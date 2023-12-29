Ragnarok'daki Saxa'ya Benzetilen Kadın Karakteri Canlandıran Oyuncuyla Karşılaşınca Birlikte Çay İçtiler

Kaynak: https://www.tiktok.com/@heybensenaa/v...
Geçtiğimiz aylarda 3. sezonuyla final yapan Ragnarok dizisi son yılların en beğenilen dizileri arasına girmişti.
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Sürekli Ragnarok dizisinde Saxa karakterine benzetilen bir Tiktok kullanıcısı, karakteri canlandıran Theresa Frostad Eggesbo ile karşılaşınca ortaya çok tatlı bir video çıktı.
Bir konser için Türkiye'de bulunan oyuncunun samimi halleri beğeni topladı.
İşte o video;
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saxa yapıyosunnn 🤭😂
God Of War Ragnarok sandım. :)
Dizisi yok ama yüz modelleri var.