Ragnarok'daki Saxa'ya Benzetilen Kadın Karakteri Canlandıran Oyuncuyla Karşılaşınca Birlikte Çay İçtiler

Şaka Gibi Olay: Canlı Yayında Filtreyi Açmayı Unutan Fenomenin Erkek Olduğu Ortaya Çıktı!

Yurt Dışında Popüler Olan "Çanta Dışında Her şey Günü" Ülkemize de Geldi Gençler Yaratıcılıklarını Konuşturdu