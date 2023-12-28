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Sri Lanka'da Uğradığı Kapkaçın Ardından Televizyona Çıkan ve Kendisini Bir Anda Mahkemede Bulan Kadın

Sri Lanka'da Uğradığı Kapkaçın Ardından Televizyona Çıkan ve Kendisini Bir Anda Mahkemede Bulan Kadın

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 17:50

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'dogaisk' isimli sosyal medya kullanıcısı, dünyayı gezdiği anları takipçileri ile paylaşıyor. Kendisinin başına Sri Lanka'da oldukça talihsiz bir olay geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dogaisk/video...
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Sri Lanka'da kapkaça uğrayan genç kadın, yerel halkın seferber olmasıyla hem olaydan büyük zarar görmeden kurtuldu hem de hırsızlar çok kısa sürede yakalandı.

Sri Lanka'da kapkaça uğrayan genç kadın, yerel halkın seferber olmasıyla hem olaydan büyük zarar görmeden kurtuldu hem de hırsızlar çok kısa sürede yakalandı.

Bu olayın ardından kendisini bir anda mahkeme salonunda bulan kadın, bir hukuk öğrencisi olarak yargının bu kadar hızlı işlemesi karşısında çok şaşırdı.

Bu olayın ardından kendisini bir anda mahkeme salonunda bulan kadın, bir hukuk öğrencisi olarak yargının bu kadar hızlı işlemesi karşısında çok şaşırdı.

Aynı zamanda Sri Lanka haber kanallarına da konu olan olayı, TikTok'da tüm detaylarıyla anlattı.

İşte o video;

Kapkaççıların yakalanması ve mahkeme süreci;

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