Sri Lanka'da Uğradığı Kapkaçın Ardından Televizyona Çıkan ve Kendisini Bir Anda Mahkemede Bulan Kadın

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dogaisk/video...
'dogaisk' isimli sosyal medya kullanıcısı, dünyayı gezdiği anları takipçileri ile paylaşıyor. Kendisinin başına Sri Lanka'da oldukça talihsiz bir olay geldi.
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Sri Lanka'da kapkaça uğrayan genç kadın, yerel halkın seferber olmasıyla hem olaydan büyük zarar görmeden kurtuldu hem de hırsızlar çok kısa sürede yakalandı.
Bu olayın ardından kendisini bir anda mahkeme salonunda bulan kadın, bir hukuk öğrencisi olarak yargının bu kadar hızlı işlemesi karşısında çok şaşırdı.
İşte o video;
Kapkaççıların yakalanması ve mahkeme süreci;
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