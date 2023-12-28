Sri Lanka'da Uğradığı Kapkaçın Ardından Televizyona Çıkan ve Kendisini Bir Anda Mahkemede Bulan Kadın

Fransa'da Çektiği Videoya Orada Yaşayan Türklerden Gelen Yorumlar Karşısında Şok Olan Kadın İsyan Etti

Türkiye'de İlk Kez Fasıla Giden Bir Koreli Ülkemize Bir Kere Daha Hayran Oldu: "Siz Eğlenmeyi Biliyorsunuz"