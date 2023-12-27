Görüş Bildir
Haberler
Video
Dünyayı Gezdiği Videolarla Tanınan Gezgin Etiyopya'da Uğradığı Taciz Anlarını Paylaştı

Dünyayı Gezdiği Videolarla Tanınan Gezgin Etiyopya'da Uğradığı Taciz Anlarını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 11:54 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 12:02

İçerik Devam Ediyor

'sihirbazbayan' isimli sosyal medya kullanıcısını dünyayı gezdiği videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi son dönemde Afrika ülkelerini ve kabilelerini geziyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Genç kadın Etiyopya gezisi sırasında tacize uğradığı anları paylaştı.

Genç kadın Etiyopya gezisi sırasında tacize uğradığı anları paylaştı.

Kendisini zorla öpmeye çalışan bir Afrikalı, kadının üzerine yürüdü.

Kendisini zorla öpmeye çalışan bir Afrikalı, kadının üzerine yürüdü.

Oradan geçen başka bir adamın yardımıyla kurtulan kadın olayın ardından isyan ettiği bir video çekti.

Erkeklerin yamyam gibi olduğunu söyleyen kadın "Buradaki erkekler Türk erkeklerinin b*kunu yesin" dedi.

Erkeklerin yamyam gibi olduğunu söyleyen kadın "Buradaki erkekler Türk erkeklerinin b*kunu yesin" dedi.

İşte o anlar;

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Videonun tamamını buradan izleyebilir;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
3
3
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?