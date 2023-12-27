Dünyayı Gezdiği Videolarla Tanınan Gezgin Etiyopya'da Uğradığı Taciz Anlarını Paylaştı

Özgür Özel'in Şehitlerimiz İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu: "Halk Fakir, Kral Zengin, Artık Yeter"

Doğum Günü Olan Kadına Şaka Yapmak İsterken Gözüne Bıçak Saplanan Adam

Yapay Zeka ile Türkiye'nin Şehirleri Animasyon Film Posteri Olarak Tasarlandı ve Ortaya Muazzam Bir İş Çıktı