Dünyayı Gezdiği Videolarla Tanınan Gezgin Etiyopya'da Uğradığı Taciz Anlarını Paylaştı

'sihirbazbayan' isimli sosyal medya kullanıcısını dünyayı gezdiği videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi son dönemde Afrika ülkelerini ve kabilelerini geziyor.
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Genç kadın Etiyopya gezisi sırasında tacize uğradığı anları paylaştı.
Kendisini zorla öpmeye çalışan bir Afrikalı, kadının üzerine yürüdü.
Erkeklerin yamyam gibi olduğunu söyleyen kadın "Buradaki erkekler Türk erkeklerinin b*kunu yesin" dedi.
İşte o anlar;
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Videonun tamamını buradan izleyebilir;
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