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Türkiye'de İlk Kez Fasıla Giden Bir Koreli Ülkemize Bir Kere Daha Hayran Oldu: "Siz Eğlenmeyi Biliyorsunuz"

Türkiye'de İlk Kez Fasıla Giden Bir Koreli Ülkemize Bir Kere Daha Hayran Oldu: "Siz Eğlenmeyi Biliyorsunuz"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 23:15

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Uzun süredir Türkiye'de yaşayan ve hem ülkemiz hem de Kore kültürü ile ilgili bilgiler paylaşan Sua Son'un videolarına denk gelmişsinizdir.

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Kendisi Türkiye'de ilk kez fasıla gitti ve gördükleri karşısında ülkemize bir kere daha hayran olduğunu söyledi.

Kendisi Türkiye'de ilk kez fasıla gitti ve gördükleri karşısında ülkemize bir kere daha hayran olduğunu söyledi.

Minör akorlardan nasıl eğlenceli şarkılar çıkabildiğinde Kore'den gelen diğer müzisyenlerin de şaşırdığını anlatan Sua, fasılda birbirini tanımayan insanların bir anda birlikte eğlenmeye başlamasına da ayrıca hayran olmuş.

Minör akorlardan nasıl eğlenceli şarkılar çıkabildiğinde Kore'den gelen diğer müzisyenlerin de şaşırdığını anlatan Sua, fasılda birbirini tanımayan insanların bir anda birlikte eğlenmeye başlamasına da ayrıca hayran olmuş.

İşte o video;

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Maximilian Wagner

Ne tatlı kadın ya 😂😂

nAtacan

Nikah basılır mı knk :)

Onur

1. Biz eğlenmeyi bilmiyoruz, ulkede bölge bolge degisiyor ama genelde bilmiyoruz. 2. Bizim muhafazakarlar ise hiç bilmiyor. 3. Eğlenmek için para ya da zaman... Devamını Gör

Yasar Gungor

Minör basmak zor sanırım feyyaz yiğit yıllar öncesinde okan bayülgenin programda demişti minör şimdi sıkıntı yapar diye muhtemelen becerebiliyoruz diye kutlu... Devamını Gör