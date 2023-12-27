Kızının Yeterince Takipçisi Olmadığını Öğrenince Kendince Kızına Destek Olmaya Çalışan Anne Duygulandırdı

Sosyal medya artık neredeyse tam zamanlı bir işe dönüşüyor. Ebeveynler de bu duruma yavaş yavaş alışıyor.
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Sosyal medyada içerik üreten bir kız da annesine yeterince takipçisi olmadığını, takip edilmek için farklı ürünler tanıtması gerektiğini söyleyince annesinden hiç beklemediği bir destek geldi.
Kızına marketten bulduğu kremi getirip "Bunu göstersen olur mu?" diyen anne hem kızını hem de izleyenleri duygulandırdı.
İşte o video;
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