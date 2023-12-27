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Kızının Yeterince Takipçisi Olmadığını Öğrenince Kendince Kızına Destek Olmaya Çalışan Anne Duygulandırdı

Kızının Yeterince Takipçisi Olmadığını Öğrenince Kendince Kızına Destek Olmaya Çalışan Anne Duygulandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 16:31

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Sosyal medya artık neredeyse tam zamanlı bir işe dönüşüyor. Ebeveynler de bu duruma yavaş yavaş alışıyor.

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Sosyal medyada içerik üreten bir kız da annesine yeterince takipçisi olmadığını, takip edilmek için farklı ürünler tanıtması gerektiğini söyleyince annesinden hiç beklemediği bir destek geldi.

Sosyal medyada içerik üreten bir kız da annesine yeterince takipçisi olmadığını, takip edilmek için farklı ürünler tanıtması gerektiğini söyleyince annesinden hiç beklemediği bir destek geldi.

Kızına marketten bulduğu kremi getirip "Bunu göstersen olur mu?" diyen anne hem kızını hem de izleyenleri duygulandırdı.

Kızına marketten bulduğu kremi getirip "Bunu göstersen olur mu?" diyen anne hem kızını hem de izleyenleri duygulandırdı.

Annenin bu jestine karşılık birçok kişi genç kızı takip etmeye başladı.

İşte o video;

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