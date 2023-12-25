Bir Psikolog Gelinini Tuzlu Kahve Yapmaması İçin İkna Etmeye Çalışan Kayınvalidenin Psikolojik Analizini Yaptı

Geçtiğimiz günlerde bir kız isteme töreninde, oğluna tuzlu kahve yapmaması için gelini ikna etmeye çalışan kayınvalidenin videosu gündem olmuştu hatırlarsanız.
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Uzm.Kln.Psk. Cevdet Durmuş o kayınvalidenin psikolojik analizini yaptı.
Kadının, zamanında eşine gösterdiği sevginin karşılığını alamadığı için tüm sevgisini oğluna göstermek zorunda kaldığını, bunun da anne oğul ilişkisindeki sınırların belirsizleşmesine sebep olduğunu belirten Durmuş bu sebeple de çocuğun kendi hayatını kuruyor olmasının, anneye tedirginlik verdiğini, çünkü sevgi verdiği tek kişinin hayatından gitmesini kolay kolay kabullenemeyeceğini söyledi.
İşte o analiz;
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Bizim ülkede en saçma adet kimin, en boktan geleneği kim sürdürür yarışı var