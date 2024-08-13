Yüzlerce Metre Yükseklikten Atlarken Dövme Yaptırdı: Paraşütçülerin Çılgın Atlayışı Gündem Oldu

Yüzlerce metre yükseklikten atlarken bacağına dövme yaptıran paraşütçünün çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yere inene kadar bacağına paraşüt dövmesi yapılan genç adamın mutluluğu kameraya yansıdı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup çılgın paraşütçü, uçaktan atladıktan sonra dövme yapabilmek için ekipmanlarıyla atladı.
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4 kişilik arkadaş grubunun kaydettiği görüntülerde gökyüzünde süzülen ekibin, genç adamın bacağına dövme yaptığı anlar yer aldı. Bacağına başarılı bir şekilde paraşüt dövmesi yaptıran adamın mutluluğu kameralara yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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