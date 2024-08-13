Görüş Bildir
Haberler
Video
Yüzlerce Metre Yükseklikten Atlarken Dövme Yaptırdı: Paraşütçülerin Çılgın Atlayışı Gündem Oldu

Yüzlerce Metre Yükseklikten Atlarken Dövme Yaptırdı: Paraşütçülerin Çılgın Atlayışı Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 17:55

İçerik Devam Ediyor

Yüzlerce metre yükseklikten atlarken bacağına dövme yaptıran paraşütçünün çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yere inene kadar bacağına paraşüt dövmesi yapılan genç adamın mutluluğu kameraya yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup çılgın paraşütçü, uçaktan atladıktan sonra dövme yapabilmek için ekipmanlarıyla atladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup çılgın paraşütçü, uçaktan atladıktan sonra dövme yapabilmek için ekipmanlarıyla atladı.

4 kişilik arkadaş grubunun kaydettiği görüntülerde gökyüzünde süzülen ekibin, genç adamın bacağına dövme yaptığı anlar yer aldı. Bacağına başarılı bir şekilde paraşüt dövmesi yaptıran adamın mutluluğu kameralara yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın