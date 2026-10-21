Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Kahvesi Yapılıyor, Çerezi Yeniyor, Sabunu Satılıyor
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Batman’ın Sason ilçesinde sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen menengiç meyvesi köylüler için önemli bir geçim kapısı haline geldi. Ekim ayında olgunlaşan menengiçleri sabahın erken saatlerinde toplamaya başlayan vatandaşlar, binbir emekle hazırladıkları ürünlerle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.
Aşama Aşama İşleniyor
Doğal Sabunun Kilosu 750 Lira
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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