Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Kahvesi Yapılıyor, Çerezi Yeniyor, Sabunu Satılıyor

Elde edilen ürünlerin bir kısmı köylülerin kendi ihtiyaçları için ayrılırken, fazlası satılarak gelir elde ediliyor. Yörede büyük emeklerle üretilen doğal menengiç sabunu ise kilosu 750 liradan alıcı buluyor.

Menengiçin bölge halkı için taşıdığı değeri anlatan İsmet Çelik, ekim ayında başlayan bu sürecin hem geleneksel kültürlerini yaşattığını hem de aile ekonomilerine can suyu olduğunu belirterek, ihtiyacın fazlasını satarak geçimlerini sağladıklarını ifade etti.