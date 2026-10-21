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Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Kahvesi Yapılıyor, Çerezi Yeniyor, Sabunu Satılıyor

Doğada Kendiliğinden Yetişiyor: Kahvesi Yapılıyor, Çerezi Yeniyor, Sabunu Satılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 20:29
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Batman’ın Sason ilçesinde sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen menengiç meyvesi köylüler için önemli bir geçim kapısı haline geldi. Ekim ayında olgunlaşan menengiçleri sabahın erken saatlerinde toplamaya başlayan vatandaşlar, binbir emekle hazırladıkları ürünlerle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Aşama Aşama İşleniyor

Aşama Aşama İşleniyor

Ormandan toplanan menengiçler ilk olarak evlerde yıkanıp kabuklarından ayrıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Kurutulan meyveler kullanım amacına göre farklı işlemlerden geçiriliyor:

  • Menengiç Kahvesi: Kuruyan meyvelerin bir bölümü ezilerek geleneksel lezzetiyle bilinen menengiç kahvesine dönüştürülüyor.

  • Kışlık Çerez (Çitlembik): Tam olgunlaşan meyveler tuzla kavrularak yörede 'çitlembik' adıyla bilinen ve kış akşamlarında tüketilen lezzetli bir çereze dönüşüyor.

  • Doğal Sabun: Kırmızı renkte toplanan menengiçler ise kazanlarda yaklaşık iki gün boyunca kaynatılarak tamamen doğal yöntemlerle sabun haline getiriliyor.

Doğal Sabunun Kilosu 750 Lira

Doğal Sabunun Kilosu 750 Lira

Elde edilen ürünlerin bir kısmı köylülerin kendi ihtiyaçları için ayrılırken, fazlası satılarak gelir elde ediliyor. Yörede büyük emeklerle üretilen doğal menengiç sabunu ise kilosu 750 liradan alıcı buluyor.

Menengiçin bölge halkı için taşıdığı değeri anlatan İsmet Çelik, ekim ayında başlayan bu sürecin hem geleneksel kültürlerini yaşattığını hem de aile ekonomilerine can suyu olduğunu belirterek, ihtiyacın fazlasını satarak geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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