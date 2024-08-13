Adana'da Mide Bulandıran Görüntü: Biber Turşularını Doldurduğu Fıçıya Ayaklarıyla Bastı

Mide bulandıran görüntü Adana'da biber turşusu yapımı sırasında çekildi. Biberleri fıçının içerisine dolduran genç su dolu fıçının içerisine girerek biberleri ezdi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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'Denetle' isimli Twitter (X) hesabının paylaştığı görüntülerde bir gencin fıçılara turşu yapmak için biber doldurduğu anlar yer aldı.
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Biberlerin doldurulduğu fıçıya ayaklarıyla giren gencin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Paylaşımı yapan hesap 'Ayak mantarı aromalı biber turşusu...' notunu düştü. İşte o görüntüler; 📹
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